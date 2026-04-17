URGENTE | Popular entidad financiera QUEBRÓ, la SBS la liquida y esto pasará con sus AHORRISTAS ahora

Otra caja de ahorro y crédito será disuelta por la SBS y dejará de operar definitivamente; sin embargo, los clientes con depósitos no verán afectados sus fondos.

Tras su intervención a inicios de semana, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) decidió disolver la Caja Centro (Caja de ahorro y crédito Del Centro).

“Con la finalidad de cautelar el valor de los activos de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC del Centro) en Intervención, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución SBS N° 01123-2026, ha dispuesto su disolución y el inicio del proceso de liquidación", aclaró.

En ese sentido, la entidad acumuló pérdidas constantes que derivaron en un insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas, lo que la llevó a una situación de quiebra. A pesar de ello, los ahorristas podrán recuperar sus depósitos hasta por S/117.200, conforme a la relación que será publicada este lunes 20 de abril.

SBS inicia liquidación de Caja Centro

La SBS oficializó la disolución e inicio del proceso de liquidación de la Caja Centro. “El inicio oportuno de este proceso permitirá que esta entidad pueda hacer frente a sus obligaciones con sus depositantes y demás acreedores”, resalta.

Es importante señalar que, en cumplimiento de su rol de proteger a los ahorristas y garantizar la estabilidad del sistema financiero, la SBS intervino la CRAC del Centro debido al fuerte deterioro de su solvencia, incurriendo en la causal de intervención contemplada en la Ley N.° 26702.

“Tal situación es consecuencia de las pérdidas continuas, deficiencias en la gestión crediticia de negocios en los que ha incursionado, lo cual condujo a acentuar las pérdidas, e insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas”, aclara.

El trasfondo de la crisis

Asimismo, la entidad precisó que en agosto de 2024 la Caja fue adquirida por 12 personas naturales; sin embargo, se determinó que el beneficiario final del 100% de las acciones era el Grupo Kuria, lo que vulneró la exigencia de contar con autorización previa de la SBS, tal como establece la Ley General N.° 26702.

“En este contexto, ante el acelerado deterioro de la solvencia y el incumplimiento de la Caja respecto a los reiterados requerimientos de aporte de capital formulados por la SBS, la solvencia se vio severamente afectada. El Patrimonio Efectivo de la CRAC del Centro se redujo a S/7.049 mil, lo que representa una disminución de 5,26% en los últimos 12 meses, configurándose objetivamente la causal de intervención antes señalada.

Asimismo, se debe recordar que todos los ahorristas de la CRAC del Centro en Liquidación, personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro, están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un monto máximo de S/117.200.