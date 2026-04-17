La ONPE investiga el incidente y subraya que esto no afecta los resultados obtenidos en el proceso electoral.

ONPE da su versión tras descubrirse cuatro cajas con actas y cédulas en la basura | Composición: Wapa / Captura de pantalla Willax TV

ONPE da su versión tras descubrirse cuatro cajas con actas y cédulas en la basura | Composición: Wapa / Captura de pantalla Willax TV

El descubrimiento de 1.200 cédulas de votación dentro de un contenedor de basura en el distrito limeño de Surquillo generó preocupación sobre el manejo y resguardo del material electoral. La denuncia se hizo pública la noche del jueves en el programa ‘Beto a Saber’, conducido por Beto Ortiz, quien mostró en vivo cajas y sobres con votos que corresponderían a cuatro mesas de votación ubicadas en Surco.

El reportaje difundido por Willax Televisión expuso que dos ciudadanos encontraron en la vía pública varias cajas selladas junto a sobres firmados por miembros de mesa y personeros. De acuerdo con la versión presentada en el espacio televisivo, el material fue trasladado por los denunciantes hasta el set del programa, donde Ortiz exhibió los documentos frente a las cámaras. “Esto debía estar bajo estricta custodia hasta la proclamación oficial de los resultados”, afirmó el conductor durante la transmisión.

¿Qué respondió la ONPE ante la denuncia?

Tras la difusión del caso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un pronunciamiento a través de su cuenta oficial en X para aclarar lo ocurrido. En su comunicado, la entidad indicó que Claudia Sandoval, jefa de la ODPE (Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales) Lima Oeste, explicó que se había contratado a una empresa privada para transportar el material electoral desde un local de votación hasta la oficina correspondiente.

ONPE se pronuncia tras actas encontradas en la basura

Según detalló la funcionaria, en el vehículo encargado del traslado se encontraban un coordinador de la ONPE, un efectivo de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, tal como establece el protocolo de custodia.

La institución añadió que, una vez descargado el material, se detectó que faltaban cuatro cajas que habían sido colocadas en la maletera del vehículo debido a la falta de espacio. La ONPE sostuvo que, al advertir la ausencia, se intentó contactar al conductor del vehículo contratado, aunque en un primer momento no se obtuvo respuesta. La explicación fue difundida por la entidad en redes sociales junto con un detalle de las acciones adoptadas tras advertir la pérdida del material electoral.

¿Qué ocurrió con los votos contenidos en ese material electoral?

Ante las dudas generadas por el hallazgo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales aseguró que los sufragios correspondientes a las cuatro mesas involucradas ya habían sido registrados previamente en las actas de escrutinio. Dichos documentos, según la entidad, forman parte del proceso oficial de procesamiento y conteo que se difunde en su portal institucional. “El material ya encontrado será sometido a investigación y su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial”, señaló la entidad en su comunicado.

El pronunciamiento fue recogido posteriormente por distintos medios de comunicación a nivel nacional, que difundieron tanto la posición oficial del organismo electoral como las reacciones de diversos actores políticos frente al incidente.

Asimismo, la ONPE sostuvo que este episodio no compromete los resultados de la votación, ya que los datos consignados en las actas ya fueron incorporados al sistema de conteo y permanecen disponibles para revisión pública. No obstante, la institución reconoció que es necesario esclarecer cómo ocurrió la pérdida del material y reforzar los mecanismos de control para evitar situaciones similares en futuros procesos electorales.