Conteo de Votos EN VIVO: LINK OFICIAL de los Resultados de las Elecciones 2026 de la ONPE

Conteo de Votos EN VIVO: LINK OFICIAL de los Resultados de las Elecciones 2026 de la ONPEÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras la difusión de los resultados del Flash Electoral de Ipsos y Datum, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el enlace oficial donde los ciudadanos podrán seguir, minuto a minuto, el conteo de votos en tiempo real.
Para acceder a esta plataforma, los electores deben ingresar a resultados.onpe.gob.pe, sitio en el que se irán publicando de manera progresiva las actas procesadas y contabilizadas.