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Conteo de Votos EN VIVO: LINK OFICIAL de los Resultados de las Elecciones 2026 de la ONPE

¡Arranca el conteo oficial! Ingresa al portal habilitado por la ONPE para consultar los votos válidos que definirán la segunda vuelta. Sigue en tiempo real la actualización de las cifras oficiales minuto a minuto.

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    Conteo de Votos EN VIVO: LINK OFICIAL de los Resultados de las Elecciones 2026 de la ONPE
    Conteo de Votos EN VIVO: LINK OFICIAL de los Resultados de las Elecciones 2026 de la ONPE | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Conteo de Votos EN VIVO: LINK OFICIAL de los Resultados de las Elecciones 2026 de la ONPE

    Tras la difusión de los resultados del Flash Electoral de Ipsos y Datum, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el enlace oficial donde los ciudadanos podrán seguir, minuto a minuto, el conteo de votos en tiempo real.

    Para acceder a esta plataforma, los electores deben ingresar a resultados.onpe.gob.pe, sitio en el que se irán publicando de manera progresiva las actas procesadas y contabilizadas.

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    SOBRE EL AUTOR:
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    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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