Indeci instó a autoridades y ciudadanos a reforzar medidas de prevención, asegurar techos y establecer planes de emergencia ante la inminente alerta climática.

Las intensas lluvias volverán a impactar varias regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y vientos, se presentarán en distintas provincias de la selva peruana. El aviso meteorológico se mantendría vigente hasta el 17 de abril y podría afectar a 40 provincias. ¿Qué lugares se verán afectados?

Senamhi advierte lluvias intensas con tormentas eléctricas en estas provincias

De acuerdo con el organismo, este fenómeno climático también estará acompañado de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h.

Según el pronóstico, estas condiciones se mantendrían, al menos, hasta el viernes 17 de abril y podrían impactar a un total de 40 provincias distribuidas en 12 regiones del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Las proyecciones meteorológicas indican que este miércoles se registrarán lluvias de considerable intensidad en diferentes sectores de la selva norte donde se esperan acumulados alrededor de los 45 milímetros diarios, mientras que en la zona central las precipitaciones podrían bordear los 55 milímetros por día. En la selva sur, los niveles de lluvia también se mantendrían en cifras similares.

Ante este panorama, la institución advirtió que podrían incrementarse los riesgos de desbordes de ríos, inundaciones y otros eventos asociados a las intensas precipitaciones, por lo que se recomienda especial atención en las áreas identificadas.

Entre las provincias que podrían verse afectadas figuran las siguientes:

Amazonas: Bagua, Bongará, Condorcanqui y Utcubamba

Ayacucho: Huanta y La Mar

Cajamarca: Cutervo, Jaén y San Ignacio

Cusco: el aviso alcanza a La Convención, Paucartambo y Quispicanchi

Huánuco: se incluyen Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca.

Junín: Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo

Loreto: Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.

Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu

Pasco: Oxapampa

Puno: Carabaya y Sandia

San Martín: Lamas y San Martín

Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús

Recomendaciones de Indeci ante lluvias intensas

Ante la alerta climática emitida recientemente, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades regionales y municipales a reforzar las acciones de prevención frente a posibles emergencias. La entidad pidió supervisar el estado de las rutas de evacuación y confirmar que estén correctamente señalizadas, de modo que la población pueda desplazarse con rapidez hacia zonas seguras si la situación lo requiere.

Además, recomendó evaluar la capacidad operativa de los servicios de emergencia en cada jurisdicción, entre ellos centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, con el fin de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidente que pueda presentarse.

En paralelo, el organismo también dirigió recomendaciones a la ciudadanía. Entre ellas, destacó la necesidad de asegurar los techos de las viviendas para reducir posibles daños ocasionados por las precipitaciones y los fuertes vientos. También sugirió implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas, altoparlantes o alarmas, siempre en coordinación con las autoridades locales.