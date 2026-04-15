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Senamhi alerta: altas temperaturas continuarán en varias regiones del Perú en plena temporada de otoño

Senamhi alerta por calor inusual en Lima y la costa peruana con temperaturas altas que se mantendrán hasta el 19 de abril.

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    Senamhi alerta: altas temperaturas continuarán en varias regiones del Perú en plena temporada de otoño
    Estás son las zonas donde las temperaturas altas se mantendrán pese a la llegada del otoño.
    Senamhi alerta: altas temperaturas continuarán en varias regiones del Perú en plena temporada de otoño

    Aunque el calendario ya marca la llegada del otoño, el calor no da tregua en la costa peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que las temperaturas continuarán por encima de lo habitual en Lima y varias regiones del litoral norte y central durante los próximos días.

    Según el organismo, esta situación se mantendrá hasta el domingo 19 de abril, generando condiciones térmicas poco comunes para esta época del año.

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    Senamhi advierte calor inusual en plena temporada de otoño

    El reporte señala que las jornadas estarán marcadas por cielos despejados o con escasa nubosidad durante el mediodía y primeras horas de la tarde, lo que favorecerá el incremento de la temperatura.

    A esto se suman ráfagas de viento hacia el final del día, especialmente en distritos cercanos al mar, lo que generará cambios bruscos en la sensación térmica. Ya en horas de la noche, se espera un aumento de la nubosidad e incluso la posibilidad de lluvias ligeras en algunos puntos de la costa.

    Este comportamiento climático explica por qué, pese al cambio de estación, el calor seguirá sintiéndose con intensidad en varias ciudades del país.

    Zonas más afectadas y temperaturas previstas

    El Senamhi detalló que las temperaturas más altas se registrarán en regiones del norte, donde el impacto será más intenso:

    • En Tumbes y Piura, entre 32°C y 37°C
    • En Lambayeque, entre 30°C y 35°C
    • En La Libertad, de 27°C a 31°C

    En la zona centro, el panorama también muestra valores elevados:

    • Áncash y Lima registrarán temperaturas entre 26°C y 33°C

    En el caso de Lima Metropolitana, el comportamiento será variable según la ubicación geográfica. Los distritos cercanos al mar tendrán máximas de entre 26°C y 27°C, mientras que en zonas más alejadas del litoral los termómetros podrían alcanzar los 30°C.

    Durante las tardes y noches, el incremento de los vientos en áreas costeras contribuirá a una leve disminución de la temperatura, generando contrastes marcados a lo largo del día.

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    'Las variaciones en la cobertura nubosa y los ingresos de viento modifican de manera sustancial las sensaciones térmicas locales', explicó el Senamhi.

    Recomendaciones ante el calor persistente

    Ante este escenario, el organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones frente a la exposición prolongada al sol.

    El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas será clave en los próximos días, especialmente en zonas donde el calor se combinará con vientos y cambios de nubosidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi alerta: altas temperaturas continuarán en varias regiones del Perú en plena temporada de otoño
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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