Senamhi emite alerta naranja en Lima y 9 regiones: hoy inicia nuevo fenómeno meteorológico

Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas en Lima y nueve regiones con riesgo de huaicos, granizo y tormentas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú lanzó una alerta clave para los próximos días: intensas precipitaciones afectarán a Lima y otras regiones del país, con posibles impactos en la seguridad de la población.

El aviso meteorológico N.° 143, catalogado con nivel naranja, advierte sobre un escenario de lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañado de fenómenos como granizo, nieve y ráfagas de viento.

Senamhi alerta lluvias intensas y riesgo de huaicos en varias regiones

Según el reporte oficial, el evento climático se desarrollará desde la medianoche del martes 14 hasta la noche del miércoles 15 de abril, abarcando zonas de la sierra norte, centro y la costa norte.

Las regiones incluidas en la alerta son Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (provincia), Pasco, Piura y Tumbes.

Durante este periodo —que se extiende por 47 horas— se espera la presencia de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar los 35 km/h, incrementando el riesgo de afectaciones en viviendas, vías y servicios básicos.

En cuanto a la intensidad de las lluvias, el pronóstico detalla diferencias según la zona:

En Tumbes y Piura, se prevén acumulados entre 20 y 40 mm/día

se prevén acumulados entre 20 y 40 mm/día En el resto de la costa norte , entre 5 y 12 mm/día

, entre 5 y 12 mm/día En la sierra norte , entre 10 y 30 mm/día

, entre 10 y 30 mm/día En la sierra centro, entre 8 y 15 mm/día

Granizo, nieve y tormentas: los fenómenos que acompañarán las lluvias

El informe también advierte sobre eventos asociados que podrían agravar la situación. En zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. se espera la caída de granizo, mientras que en áreas superiores a los 4000 metros se registrarán nevadas, principalmente en la sierra central y sur.

En la costa, aunque las lluvias serán de menor intensidad, se concentrarán especialmente en Tumbes y el interior de Piura.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil alertó que la combinación de lluvias, vientos y tormentas eléctricas podría desencadenar deslizamientos y huaicos en zonas vulnerables.

Recomendaciones ante la alerta naranja

Las autoridades han pedido a los gobiernos locales y regionales reforzar sus planes de respuesta ante emergencias, asegurando la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos.

Además, se recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas en sus viviendas y comunidades, como reforzar techos y activar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, alarmas o altoparlantes.

“El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”, se indica en el comunicado.

El Senamhi también enfatizó la importancia de mantenerse informado durante toda la vigencia del aviso, ya que se trata de un evento con potencial riesgo.