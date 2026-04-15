Ya se confirmó la fecha de la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 en el país.

Segunda Vuelta en el Perú: Confirman fecha de Elecciones Presidenciales del Perú 2026 | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Segunda Vuelta en el Perú: Confirman fecha de Elecciones Presidenciales del Perú 2026 | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Al 91% del conteo de la ONPE, Roberto Sánchez acaba de superar a Rafael López Aliaga, ocupando el segundo lugar y posiblemente ir a Segunda Vuelta con la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

Tras esta situación y la primera jornada de las Elecciones Generales 2026, el escenario político ingresa a una fase clave: la segunda vuelta presidencial. Este mecanismo se activa cuando ningún candidato consigue superar el 50% de los votos válidos, lo que obliga a realizar una nueva elección entre los dos postulantes con mayor respaldo ciudadano.

La segunda vuelta en Perú se llevará a cabo el 7 de junio de 2026 y estará a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), institución responsable de garantizar la transparencia del proceso y la adecuada difusión de los resultados.

¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026?

La jornada electoral definitiva se desarrollará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el territorio nacional. Ese día, los ciudadanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Este proceso será decisivo, ya que permitirá definir al ganador entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta, en un contexto que suele concentrar mayor atención política y mediática.

¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de votos?

Si en la primera vuelta ningún postulante alcanza más de la mitad de los votos válidos, se activa automáticamente la segunda vuelta electoral. Este sistema busca garantizar que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario.