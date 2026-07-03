Abogado de Cueva impacta con FUERTE afirmación en medio de la VICTORIA legal de Pamela López contra futbolista: "Todos tienen DERECHO..."

El abogado de Christian Cueva , Zamir Villaverde, publicó un mensaje en redes sociales coincidiendo con el fallo favorable a Pamela López en su batalla legal con el futbolista.

La disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva volvió a captar la atención pública luego de que la influencer anunciara que obtuvo un resultado favorable en el proceso judicial que mantenía restricciones sobre sus declaraciones públicas. Tras conocerse esta noticia, una publicación realizada por el abogado del futbolista no pasó desapercibida y generó diversas reacciones en redes sociales.

Abogado de Christian Cueva comparte mensaje en medio del fallo favorable a Pamela López

Pamela López reveló recientemente que las medidas restrictivas que le impedían referirse públicamente a Christian Cueva habrían quedado sin efecto. La empresaria compartió esta información durante una entrevista con el programa digital 'Q' Bochinche', donde expresó su satisfacción por la resolución obtenida.

Abogado de Christian Cueva comparte fuerte afirmación

Hasta el momento, el entorno legal del futbolista no ha emitido un pronunciamiento oficial para confirmar o desmentir la versión difundida por la madre de sus hijos. Sin embargo, quien sí llamó la atención fue Zamir Villaverde, abogado de Cueva, al realizar una publicación en redes sociales en medio de la celebración por el cumpleaños de Pamela Franco.

A través de su cuenta de TikTok, el letrado compartió imágenes y videos de la fiesta de la cantante, acompañados de un mensaje que rápidamente generó comentarios.

“Estudio Villaverde saluda a Christian Cueva y Pamela Franco por su onomástico. Todos tienen DERECHO a ser felices”, se lee en la descripción del video que publicó en su cuenta de TikTok.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el énfasis colocado en la palabra “DERECHO”, especialmente porque la publicación apareció poco después de que Pamela López informara sobre la decisión judicial que la favoreció. Pese a ello, el abogado evitó referirse directamente a los procesos legales que aún involucran al futbolista y a su expareja.

Mientras tanto, Christian Cueva ha mantenido un perfil enfocado en su vida sentimental y en los festejos por el cumpleaños de Pamela Franco, con quien compartió diversas actividades y muestras de cariño en los últimos días.

Pamela López celebra resolución judicial que le permite volver a pronunciarse

Luego de concluir su participación en 'La Granja VIP', Pamela López reapareció públicamente en una entrevista donde habló abiertamente sobre Christian Cueva, algo que no había podido hacer durante varios meses debido a las restricciones judiciales que pesaban sobre ella.

Durante la conversación, los conductores del espacio 'Q' Bochinche' le consultaron si no temía consecuencias legales por volver a mencionar al futbolista. La respuesta de la influencer fue contundente.

“Ya puedo, tranquilo”, aclaró. Posteriormente, explicó cómo vivió el periodo en el que estuvo impedida de brindar declaraciones relacionadas con el padre de sus hijos.

“Tenía una mordaza. Abusivamente me callaron la boca para no dar declaraciones y todo, pero bueno, la maldad nunca triunfa y siempre lo he dicho. Hoy en día, gracias a Dios, salió el fallo a mi favor y puedo salir a hablar libremente, puedo contar mis propias experiencias con la verdad y eso es lo que está pasando”, celebró Pamela López.