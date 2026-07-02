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¡TREMENDO GIRO! Pamela López CONFIRMA victoria legal contra Christian Cueva y hace IMPACTANTE ANUNCIO

Pamela López sorprende al mundo del espectáculo al ganar una importante disputa legal contra Christian Cueva en el Poder Judicial, lo que cambia radicalmente su situación. ¿Qué ocurrió?

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    ¡TREMENDO GIRO! Pamela López CONFIRMA victoria legal contra Christian Cueva y hace IMPACTANTE ANUNCIO
    Pamela López CONFIRMA victoria legal contra Christian Cueva
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    ¡El plan del jugador de fútbol no salió como esperaba! Después de enfrentar una acusación de acoso y recibir una resolución del Poder Judicial que le prohibía hablar sobre el padre de sus hijos, Pamela López consiguió una victoria crucial sobre el futbolista Christian Cueva, al lograr que se eliminara la restricción que le impedía mencionarlo ante los medios.

    Sin quedarse en silencio ante la medida de protección que intentaba callarla, la trujillana contó con el apoyo legal necesario y logró eliminar lo que parecía ser una 'mordaza', lo que le permitió defender el honor de sus tres hijos.

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    Pamela López supera a Christian Cueva: medida restrictiva queda sin efecto

    Después de su salida del reality 'La Granja VIP', la influencer sorprendió al aparecer en el programa 'Q' Bochinche', donde abordó en varias ocasiones el tema de Christian Cueva. Ante la curiosidad de los presentadores sobre si enfrentaría problemas por mencionarlo, ella respondió segura: “Ya puedo, sin problema”, afirmó.

    López expresó: “Me impusieron una mordaza injustamente, intentando silenciar mis declaraciones, pero siempre he creído que la maldad no prevalece. Afortunadamente, ahora el fallo me favorece, y puedo hablar con libertad, relatar mis experiencias con la verdad”.

    Con su reciente libertad para expresarse, no dudó en describir al famoso aladino con ciertas críticas: “Tuve un problema similar de dependencia por ese 'cuarto de pollo' y ‘kion mal hecho’, quien desafortunadamente es el padre de mis hijos, pero hoy ya he salido de ese círculo”, comentó en otra parte de la entrevista.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TREMENDO GIRO! Pamela López CONFIRMA victoria legal contra Christian Cueva y hace IMPACTANTE ANUNCIO
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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