Pamela López expone EXIGENTE lista de regalos de su hija y le pide a Cueva fuerte suma tras enterarse de cuánto gastó en Pamela Franco

Pamela López sorprendió a sus seguidores al compartir la extensa lista de regalos que su hija mayor preparó para su cumpleaños y, al enterarse del gasto que Cueva habría hecho en Pamela Franco , aprovechó para hacerle un pedido.

Pamela López le envía mensaje a Christian Cueva por el cumpleaños de su hija | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Pamela López le envía mensaje a Christian Cueva por el cumpleaños de su hija | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Pamela López volvió a generar comentarios en redes sociales luego de compartir un divertido momento protagonizado por su hija mayor, quien ya cuenta los días para celebrar su cumpleaños. La influencer mostró la extensa lista de regalos que preparó la menor para su fecha especial, lo que sorprendió a sus seguidores por la cantidad de artículos que incluyó.

Sin embargo, la publicación tomó mayor relevancia luego de que López reaccionara a la información sobre el supuesto gasto que Christian Cueva habría realizado para festejar el cumpleaños de Pamela Franco. La empresaria aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al futbolista y recordarle la próxima celebración de su hija.

La extensa lista de regalos que preparó la hija de Pamela López para su cumpleaños

A través de sus plataformas digitales, Pamela López compartió imágenes del cuaderno donde su hija anotó detalladamente todos los obsequios que espera recibir por su cumpleaños. La lista llamó la atención debido a que ocupaba varias páginas completas y contenía diversos artículos seleccionados por la menor.

Entre los productos que se pudieron apreciar figuran accesorios, perfumes, artículos de belleza, una moldeadora de cabello y otros objetos que despertaron la curiosidad de los usuarios por la minuciosidad con la que fueron anotados.

La influencer no ocultó su sorpresa al revisar el contenido y decidió tomarse la situación con humor. Mientras mostraba las hojas escritas por su hija, comentó: "Según ella su lista de regalos para su cumple...".

Pamela López expone lista de regalos que desea su hija por su cumpleaños

Posteriormente, continuó bromeando sobre la cantidad de pedidos que había realizado la menor y añadió: "Dice que es una niña consciente...", lo que provocó las risas de sus seguidores.

Pamela López le envía mensaje a Christian Cueva por el cumpleaños de su hija

La empresaria también se pronunció luego de que trascendiera que Christian Cueva habría desembolsado alrededor de S/16.000 para contratar a la orquesta Zaperoko durante la celebración de cumpleaños de Pamela Franco.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López fue consultada sobre esta información y aprovechó para recordar que el próximo 6 de julio su hija Brianna cumplirá 12 años.

Lejos de mostrarse incómoda, respondió con ironía y lanzó un pedido directo al futbolista: “Me parece espectacular que el señor disfrute su dinero mientras cumpla”.

Acto seguido, recordó que desde hace dos años no ha podido realizar la celebración que desea para su hija y planteó la posibilidad de compartir los gastos con el deportista.

“Aprovecho en contarles que ahora mismo, el 6 de julio, es el cumpleaños de mi hijita. Hace dos años no le puedo celebrar la fiesta que quisiera, pero este año sí lo voy a hacer. A ver si vamos a medias y te comunicas conmigo para poder hacerle realidad el sueño de su princesa", añadió.

Durante la conversación, Rodrigo González respaldó el comentario de López y sugirió que Cueva podría colaborar económicamente para concretar la celebración.

“¿Que van dos años que no puedes celebrarle el cumpleaños como corresponde a tu hija? Entonces, que sería bueno, ya que dispone de capital, que se lo envíes para ver si hacen la celebración a medias”, precisó.

Finalmente, Pamela López cerró el tema con una frase cargada de ironía que rápidamente generó reacciones en redes sociales.