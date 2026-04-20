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Mayra Goñi es captada dándose apasionado beso con Rodrigo Brand y actor empieza pelea con periodista de ‘Amor y Fuego'

El artista de nacionalidad mexicana Rodrigo Brand, quien actúa junto a Mayra Goñi, empezó una acalorada pelea con reportero de ‘Amor y Fuego’.

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    Mayra Goñi es captada dándose apasionado beso con Rodrigo Brand y actor empieza pelea con periodista de ‘Amor y Fuego'
    Mayra Goñi es CAPTADA dándose apasionado BESO con Rodrigo Brand y actor empieza PELEA con periodista de ‘Amor y Fuego | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Mayra Goñi es captada dándose apasionado beso con Rodrigo Brand y actor empieza pelea con periodista de ‘Amor y Fuego'

    La actriz y cantante Mayra Goñi vuelve a captar la atención mediática tras la difusión de imágenes en las que aparece en una situación cercana con el actor mexicano Rodrigo Brand. Un adelanto del programa 'Amor y Fuego', conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, mostró una salida entre ambos que culmina en un apasionado beso, lo que reavivaría las especulaciones sobre un posible romance. Esto ocurre pese a que, en distintas ocasiones, los actores de Valentina valiente han negado mantener una relación sentimental.

    La controversia, sin embargo, no se limita al plano personal. Tras ser captados por las cámaras del espacio televisivo de Willax, el también cantante protagonizó un tenso altercado con un reportero del programa. Las imágenes evidencian cómo el intercambio escala rápidamente, derivando en un episodio de agresión física por parte de Brand, lo que ha intensificado la polémica en torno a este mediático ampay.

    Rodrigo Brand enfrenta a reportero tras ampay con Mayra Goñi

    En el material difundido en redes sociales, se observa a Goñi y Brand compartiendo una cena en un ambiente distendido, donde se muestran cercanos y cómplices, intercambiando gestos de afecto. No obstante, el momento más comentado ocurre cuando ambos son captados besándose, lo que refuerza las versiones de un vínculo más allá de la amistad.

    La situación se torna tensa cuando el actor advierte la presencia del equipo de 'Amor y Fuego'. Aunque en un inicio una mujer intenta intervenir para calmar los ánimos, posteriormente se registran imágenes en las que el mexicano agrede físicamente al periodista.

    Hasta el momento, ni Mayra Goñi ni Rodrigo Brand han emitido declaraciones sobre lo ocurrido, mientras que las imágenes continúan generando amplia repercusión en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mayra Goñi es captada dándose apasionado beso con Rodrigo Brand y actor empieza pelea con periodista de ‘Amor y Fuego'
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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