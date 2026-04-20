El artista de nacionalidad mexicana Rodrigo Brand, quien actúa junto a Mayra Goñi , empezó una acalorada pelea con reportero de ‘Amor y Fuego’.

Mayra Goñi es CAPTADA dándose apasionado BESO con Rodrigo Brand y actor empieza PELEA con periodista de ‘Amor y Fuego | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Mayra Goñi es CAPTADA dándose apasionado BESO con Rodrigo Brand y actor empieza PELEA con periodista de ‘Amor y Fuego | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La actriz y cantante Mayra Goñi vuelve a captar la atención mediática tras la difusión de imágenes en las que aparece en una situación cercana con el actor mexicano Rodrigo Brand. Un adelanto del programa 'Amor y Fuego', conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, mostró una salida entre ambos que culmina en un apasionado beso, lo que reavivaría las especulaciones sobre un posible romance. Esto ocurre pese a que, en distintas ocasiones, los actores de Valentina valiente han negado mantener una relación sentimental.

La controversia, sin embargo, no se limita al plano personal. Tras ser captados por las cámaras del espacio televisivo de Willax, el también cantante protagonizó un tenso altercado con un reportero del programa. Las imágenes evidencian cómo el intercambio escala rápidamente, derivando en un episodio de agresión física por parte de Brand, lo que ha intensificado la polémica en torno a este mediático ampay.

Rodrigo Brand enfrenta a reportero tras ampay con Mayra Goñi

En el material difundido en redes sociales, se observa a Goñi y Brand compartiendo una cena en un ambiente distendido, donde se muestran cercanos y cómplices, intercambiando gestos de afecto. No obstante, el momento más comentado ocurre cuando ambos son captados besándose, lo que refuerza las versiones de un vínculo más allá de la amistad.

La situación se torna tensa cuando el actor advierte la presencia del equipo de 'Amor y Fuego'. Aunque en un inicio una mujer intenta intervenir para calmar los ánimos, posteriormente se registran imágenes en las que el mexicano agrede físicamente al periodista.