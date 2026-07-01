¡Se despide! Aldo Miyashiro sorprende al anunciar su SALIDA de Willax tras solo un año al aire: "Me voy muy..."

Aldo Miyashiro anunció el final de ' Habla Chino ' durante la última emisión del programa en Willax Televisión. El conductor agradeció a su equipo y a la audiencia por el apoyo recibido.

Aldo Miyashiro confirma el fin de 'Habla Chino' y agradece a Willax | Wapa - Captura de pantalla Willax TV

Aldo Miyashiro confirma el fin de 'Habla Chino' y agradece a Willax | Wapa - Captura de pantalla Willax TV

Aldo Miyashiro sorprendió a los televidentes al anunciar el final de ‘Habla Chino’, espacio que condujo durante el último año en la señal de Willax Televisión. La noticia fue revelada por el propio presentador durante la emisión del programa, donde confirmó que se trataba de la última edición y aprovechó para agradecer a quienes hicieron posible esta etapa profesional.

El conductor y actor se mostró emocionado al recordar los momentos vividos junto a su equipo de trabajo y destacó el respaldo recibido por parte de la audiencia. Asimismo, adelantó que, tras esta despedida, tiene previsto alejarse temporalmente de la televisión para enfocarse en otros proyectos personales.

Aldo Miyashiro confirma el fin de 'Habla Chino' y agradece a Willax

Durante los minutos finales del programa, Miyashiro reveló que el ciclo llegaba oficialmente a su fin. El conductor explicó que la decisión se mantuvo en reserva hasta el último momento y aprovechó la ocasión para expresar su gratitud hacia los directivos del canal por la confianza depositada en él y en el proyecto.

“Nos hemos divertido mucho, lo hemos pasado increíble en este año acá con Habla Chino en Willax. Hoy termina Habla Chino y quiero agradecer en principio, agradecer al ingeniero Wong por la oportunidad de estar en el canal, a Erasmo Wong hijo, por la oportunidad de este año maravilloso, donde hemos podido desarrollar un programa, donde hemos estado muy felices”, comentó.

Asimismo, destacó la labor de Alberto Moreno para encontrar alternativas que permitieran la continuidad del espacio televisivo.

El exconductor de 'La Banda del Chino' también dedicó unas sentidas palabras a los integrantes de la producción, resaltando el compromiso y profesionalismo demostrado durante todo este tiempo.

“Quiero agradecer después a mi equipo maravilloso, comandado por Víctor Hugo Dávila, con Gabriela, con Mónica, con el Gringo, con Ada, con Shirley, con Katia, ahora con Carlos, con el Pelado. Tremendo equipo que ha demostrado tanto su valía, que sé que muchos van a continuar acá en el canal y eso me da de verdad muchísima alegría y muchísimo agradecimiento también con Willax Televisión”, precisó.

El emotivo mensaje de despedida de Aldo Miyashiro

En otro momento de su intervención, Miyashiro recordó con cariño la experiencia compartida junto al personal técnico y humano que formó parte del programa, y aseguró que desde su llegada al canal se sintió acogido y respaldado.

“Por supuesto, agradecer a toda la gente acá del canal, pues toda la técnica, los cámaras, la gente de utilería. ¡Cómo hemos vacilado! Cómo nos hemos divertido acá en el programa y me recibieron de verdad como si estuviese acá diez años y desde el primer momento comenzó la diversión, comenzó la joda y estoy muy agradecido de verdad con todos ustedes”, comentó.

El conductor también tuvo palabras especiales para los televidentes que siguieron el programa durante este año y que le hicieron llegar constantemente sus comentarios y muestras de apoyo.

“Y sobre todo estoy agradecido con el público, porque cada vez que salgo a la calle me comentan el programa, me hablan del programa”, agregó.

Finalmente, Aldo Miyashiro aseguró que se retira satisfecho por el camino recorrido y por el futuro que tendrán varios de sus compañeros dentro de la televisora.

“Me voy muy contento, muy agradecido. Que tenga muchos éxitos más Willax acá y que los compañeros que se quedan sigan demostrando su profesionalismo y su valía, porque lo han demostrado durante todo este año”, sostuvo.

Con una frase que marcó el cierre definitivo del espacio, el conductor puso punto final a esta etapa televisiva: “Así termina ‘Habla Chino’. ¡Aquí ‘Habla Chino!'”.