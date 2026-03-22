¡DEL FÚTBOL AL STREAMING! Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro debutan juntos en streaming y encienden redes

Paolo Guerrero debutó como conductor en el programa MVP junto a Aldo Miyashiro, y sorprendió con su nueva faceta en el streaming. Tranquilos, hinchas: aún no ha dejado el fútbol.

El histórico goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, dio un paso inesperado en su carrera al debutar como conductor del programa digital MVP, transmitido por el canal de streaming +QTV. El estreno se realizó este sábado 21 de marzo y marcó el ingreso del futbolista al mundo del entretenimiento, acompañado por el experimentado Aldo Miyashiro.

La expectativa por ver al ‘Depredador’ en una faceta distinta generó gran interés entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a sus primeras intervenciones frente a cámaras.

Aldo Miyashiro lidera el arranque y presenta el formato del programa

El inicio del espacio estuvo a cargo de Aldo Miyashiro, quien tomó la palabra para dar la bienvenida al público y presentar el concepto del programa. Con su característico estilo, destacó la importancia del debut de Guerrero en televisión.

“¡Qué alegría, una temporada con Paolo Guerrero!. Esto se llama MVP", expresó el conductor, marcando el inicio oficial del espacio.

Además, detalló el enfoque del programa, dirigido a los fanáticos del deporte y el entretenimiento: “Un programa para que te diviertas, te emociones, la pases bien, estés al lado de tus ídolos, de tus estrellas favoritas”.

Paolo Guerrero se estrena como conductor con nervios y entusiasmo

Cuando llegó su turno, Paolo Guerrero evidenció que se encontraba fuera de su zona habitual. Aunque mostró cierta timidez en sus primeras palabras, el delantero asumió el reto con entusiasmo.

“Hoy vamos a estar con unos galácticos de primera, unos bravos, que se van a poner en el satélite. Se han comido un payaso”, dijo en su debut, generando reacciones entre los presentes.

Aldo Miyashiro compartirá su experiencia en conducción con Paolo Guerrero.

El programa, que se emite todos los sábados a las 8.00 p. m., contará con invitados especiales en cada edición. En su primer episodio, participaron Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, dos figuras cercanas al entorno futbolístico del conductor.