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Papá de Said Palao envió insólito mensaje en medio de llanto de su hijo por crisis con Ale Baigorria

Alejandra Baigorria LANZA FUERTE MENSAJE tras comparaciones con Onelia Molina: "No todas vamos a actuar de la misma manera"

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio ante las comparaciones tras la ruptura de Onelia Molina con Irivarren por ampay en fiesta de solteros.

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    Alejandra Baigorria LANZA FUERTE MENSAJE tras comparaciones con Onelia Molina: "No todas vamos a actuar de la misma manera"
    Alejandra Baigorria responde a comparaciones con Onelia Molina y deja clara su postura. | Composición Wapa | Instagram
    Alejandra Baigorria LANZA FUERTE MENSAJE tras comparaciones con Onelia Molina: "No todas vamos a actuar de la misma manera"

    Alejandra Baigorria rompió su silencio durante el programa 'Sin más que decir' de María Pía Copello, donde se refirió a la crisis que atraviesa con Said Palao. En ese contexto, la empresaria marcó distancia y dejó en claro que su situación no es comparable con la de otras figuras que han protagonizado rupturas mediáticas recientes, como Onelia Molina, quien confirmó su separación de Mario Irivarren tras el ampay con varias mujeres en Argentina.

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    Alejandra Baigorria responde a comparaciones con Onelia Molina y deja mensaje

    A través de una llamada telefónica con un programa de streaming, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse en medio de la polémica generada por el viaje de solteros en el que participó su esposo, Said Palao, junto a Mario, Patricio Parodi y Francho, en un entorno marcado por la presencia de mujeres, alcohol y fiesta. En ese contexto, la empresaria se refirió a las comparaciones y a la decisión que tomará frente a esta situación.

    Yo creo que cada uno tiene una vida diferente y las cosas se resuelven en casa. Yo no estoy bien y no voy a tomar una decisión ahora, no voy a poner un comunicado ahora, no esperen eso de mí porque no me siento (lista) y cuando me sienta, no sé si sea hoy, mañana o en un mes, yo lo diré. Por ahora quiero que respeten que para mí es un momento difícil”, expresó.

    En esa misma línea, recalcó que cada persona enfrenta este tipo de situaciones de manera distinta. “Mi situación es diferente a cualquier chica que esté pasando por esto, cada una tiene una versión, una posición, un sentimiento y un corazón. Cada una es diferente, no todas vamos a actuar de la misma manera y para mí, he decidido tomar un tiempo para poder tener la respuesta correcta a lo que me va a hacer bien a mí”, añadió.

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    Alejandra niega perdonar a Said por un hijo

    En otro momento, la empresaria dejó en claro que su deseo de ser madre no depende de su relación, recordando que tiene óvulos congelados. Además, señaló que cualquier decisión que tome será independiente de ese aspecto.

    “Me dicen que lo voy a perdonar porque quiero cumplir mi sueño de ser madre, de tener hijos. Si lo llego a perdonar, que quizá no pase, no es por eso. Si no he tenido hijos a los 37 años, estando con un montón de hombres y que he podido enyucárselos y no lo hice, es porque he querido formar una familia”, sentenció.

    Onelia Molina termina relación con Mario Irivarren tras ampay

    Por su parte, Onelia Molina comunicó el fin de su relación con Mario Irivarren a través de un mensaje en redes sociales, luego de la difusión de imágenes del chico reality en una fiesta en Argentina acompañado de otras mujeres.

    “A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren”, señaló la modelo. Asimismo, precisó que “la decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran”, dejando en claro que no brindará más declaraciones sobre el tema.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria LANZA FUERTE MENSAJE tras comparaciones con Onelia Molina: "No todas vamos a actuar de la misma manera"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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