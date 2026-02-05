Wapa.pe
María Pía Copello se ALEJA de su nuevo streaming antes de debutar y prende las alarmas

    María Pía Copello volvió a captar la atención de su audiencia al comunicar, durante una transmisión en directo, que se ausentará por un breve periodo de su podcast Sin +Que Decir. El anuncio llegó en un contexto marcado por comentarios divididos sobre el contenido del programa, aunque la conductora dejó claro que se trata de un descanso planificado y no de una salida definitiva del proyecto.

    LEE MÁS: Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    Con su estilo característico, Copello explicó que realizará un viaje y que su ausencia permitirá que el resto del equipo asuma el control del espacio durante esos días. “Los que me aman y me adoran, quiero decirles que tengo un viaje que realizar. Por lo tanto… será una bonita oportunidad para que ustedes cinco puedan estar al aire. ¡Solitos! No me extrañen y no me llamen. ¡No! Nada”, comentó entre risas, remarcando que su alejamiento será solo por un tiempo y que pronto retomará la conducción.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa.

