Papá de Said Palao ENVÍA INSÓLITO mensaje en medio de llanto de su hijo por CRISIS con Ale Baigorria | Créditos: Composición Wapa | Fuente: EEG

Papá de Said Palao ENVÍA INSÓLITO mensaje en medio de llanto de su hijo por CRISIS con Ale Baigorria | Créditos: Composición Wapa | Fuente: EEG

El jueves 20 de marzo, el chico reality Said Palao decidió finalmente pronunciarse luego del escándalo que protagonizó en Argentina. Visiblemente afectado, y entre lágrimas, ofreció disculpas públicas a su esposa, Alejandra Baigorria.

En medio de este momento mediático, Steve Palao, padre del integrante de “Esto es Guerra”, volvió a aparecer en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida.

El mensaje que lanzó Steve Palao tras la disculpa de Said

Luego de que se difundieran los videos completos del ampay, donde se le ve junto a varias mujeres en el extranjero, el conocido “Samurai” decidió dar la cara y asumir la responsabilidad de sus actos. Durante su descargo, pidió perdón a la popular ‘Gringa de Gamarra’ por el dolor causado.

“Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberlo envuelto en todo esto. Como ella dice, no se merece todo lo que le está pasando, no se merece que yo la haya expuesto a sobre manera, ni ninguna de las cosas por las que la estoy haciendo pasar. Con mis actitudes, no he sabido valorar nada del amor, cariño y entrega que ha tenido hacia mí. Es difícil hilar más de 3 palabras para decirle lo arrepentido que estoy por esta situación”, expresó con evidente emoción.

Horas después de estas declaraciones, su padre utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia que generó controversia. En ella, hacía alusión a las relaciones de pareja con un tono irónico.

“Me compró un coche después de trabajar 5 sin descanso. Mi novia: ‘Lo lograste porque yo lo manifesté’. Yo: (foto de Will Smith llorando)”, se podía leer en la publicación.