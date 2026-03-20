Francho Sierralta reveló lo que pasaba en despedidas de soltero como la de Said y Mario: "vayan a uno de los cuartos con el varón"

Antiguas declaraciones del empresario vuelven a cobrar protagonismo tras el escándalo en Argentina. Francho Sierralta detalló cómo se llevan a cabo algunas despedidas, aspectos que ahora le pasan factura junto a Said Palao y Mario Irivarren.

La reciente controversia por el viaje a Argentina de un grupo de chicos reality sumó un nuevo episodio tras la difusión de antiguas declaraciones de Francho Sierralta, quien hoy está en el centro del escándalo luego de ser captado en situaciones comprometedoras.

En la última edición de 'Magaly TV La Firme', no solo se mostraron imágenes del llamado ampay, sino también extractos de entrevistas pasadas en las que el empresario había explicado con detalle cómo suelen desarrollarse las despedidas de soltero dentro de su entorno social.

El caso ha generado gran atención, sobre todo porque involucra a figuras como Said Palao y Mario Irivarren, quienes acompañaron a Sierralta en este viaje que, en un inicio, fue presentado como una celebración previa a su matrimonio.

¿Qué dijo Francho Sierralta?

No obstante, las imágenes difundidas desde un yate en Argentina, donde el empresario fue visto besando a una modelo, provocaron una ola de críticas que hoy se intensifica con la difusión de sus propias declaraciones.

Días antes del escándalo, Francho Sierralta participó en el podcast 'Esto no es terapia', donde habló con total apertura sobre sus experiencias en despedidas de soltero. En ese espacio incluso adelantó que tendría más de una celebración antes de su boda.

“Mi pedida fue en octubre y me casé en diciembre, no tuvimos mucho tiempo para hacer despedidas y tuve una despedida la semana pasada en Cancún con un grupo de amigos y tengo dentro de tres semanas otra despedida en Buenos Aires”, comentó, sin prever la relevancia que tendrían sus palabras tiempo después.

¿Quiénes son las 'chicas imagen' que los acompañan?

Precisamente, ese viaje a Buenos Aires es el que hoy se encuentra bajo escrutinio público. Llamó especialmente la atención que el propio Sierralta no solo mencionara el destino, sino también a las personas que lo acompañarían, consolidando el grupo que luego sería denominado como los “cuatro fantásticos”. Esta coincidencia entre lo dicho y lo ocurrido fortaleció su relato, pero también amplificó la polémica.

Sin embargo, el aspecto más delicado no se limita a las imágenes difundidas, sino a la forma en que el empresario describió las dinámicas que, según él, se dan en este tipo de celebraciones.

“Hay una despedida de soltero donde han habido chicas que iban como que a alegrar y entusiasmar la despedida de un amigo del colegio”, relató, abriendo paso a un tema que rápidamente generó debate.

Lejos de quedarse en lo general, detalló prácticas específicas que, según su versión, forman parte de ciertas tradiciones. “Hubieron esas tradiciones antiguas machistas, las cuales yo no comparto, de ‘pongan el DNI en una gorrita, los que quieran pasar un momento íntimo con unas señoritas que van a venir a acompañarnos’”, señaló, marcando distancia, pero evidenciando su conocimiento de estas dinámicas.

Uno de los puntos que más controversia generó fue el concepto de las llamadas “chicas imagen”, término que el propio Sierralta explicó durante la conversación.

“Sí hay dos tipos de chicas que te acompañan en un yate, o en un restaurante, o en una fiesta… hay empresas que invitan a chicas, que se llaman chicas imagen, que van a acompañar, a divertirte, a empilar, a la joda”, afirmó, describiendo un servicio que, según él, es común en ciertos eventos.

Pero la declaración que terminó por intensificar la polémica fue aún más directa. “Yo he ido a despedidas de soltero donde habían chicas que bailaban y ya estaba como que incluido un pago para que después se vayan a uno de los cuartos con el varón correspondiente que puso su DNI ahí”, sostuvo, generando una fuerte reacción en la opinión pública, especialmente tras la difusión de las imágenes del viaje.

El contraste entre sus palabras y lo que posteriormente se evidenció en el ampay no pasó desapercibido. Francho Sierralta dejó de ser un integrante más del grupo para convertirse en uno de los principales focos del escándalo, no solo por su comportamiento, sino por la coherencia —o la falta de ella— entre su discurso y sus acciones.