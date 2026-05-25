¡SE ACABÓ TODO! Suhaila Jad anuncia su separación de André Carrillo con devastador mensaje: "Creyó que podía humillarme, mentirme y destruirme"

Suhaila Jad confirmó su separación de André Carrillo con fuertes mensajes en Instagram , donde reveló el dolor que vivió y por qué tardó en irse.

La modelo y el futbolista llevaban una relación larga, hasta el hallazgo de un sospechoso arete.

La modelo y el futbolista llevaban una relación larga, hasta el hallazgo de un sospechoso arete.

Suhaila Jad decidió hablar públicamente sobre el fin de su relación con André Carrillo. La modelo confirmó su separación del futbolista peruano mediante dos publicaciones en su cuenta de Instagram, donde relató los motivos que la llevaron a cerrar una etapa marcada, según sus propias palabras, por dolor, desgaste emocional y decepción.

Antes de hacer pública su versión, Jad eliminó de sus redes sociales las fotografías en las que aparecía junto al jugador. En su perfil solo quedaron imágenes personales y momentos con sus hijos, un gesto que ya había despertado sospechas entre sus seguidores.

Horas después, la modelo publicó un mensaje que dejó clara la gravedad de lo que habría vivido durante la relación. “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme”.

La frase encendió las redes sociales y confirmó lo que muchos venían especulando: la historia entre Suhaila Jad y André Carrillo llegó a su fin tras varios años juntos y con dos hijos en común.

El dolor que guardó en silencio

En su primera publicación, Suhaila Jad describió una relación en la que, según contó, intentó sostener a su familia pese al sufrimiento que atravesaba. La modelo aseguró que, mientras enfrentaba momentos difíciles, continuaba protegiendo el hogar que había formado con el futbolista.

“Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia; sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente”, escribió.

Uno de los fragmentos más emotivos de su mensaje fue aquel en el que relató cómo vivía el dolor en privado, lejos de la mirada pública y sin compartir lo que estaba pasando con su entorno más cercano.

Suhaila Jad compartió un largo mensaje.

“Sufrí en silencio y lloré tanto, en tantos sitios: haciendo la compra en el supermercado, duchándome, cuando iba a recoger a mis hijos a la escuela, en el gimnasio, a la hora de dormir, al despertar. Y siempre lo hacía sola”.

Suhaila también explicó por qué optó por callar durante tanto tiempo. Según señaló, buscaba proteger la imagen de la persona con la que compartía su vida. “No le contaba nada a nadie porque lo quería proteger”.

En esa misma línea, la modelo afirmó que André Carrillo se habría aprovechado del amor que ella sentía y del deseo que tenía de conservar una familia unida.

“Me robó los que debieron ser algunos de los momentos más especiales de mi vida y se convirtieron en sufrimiento, tristeza, soledad y supervivencia”.

Por qué se quedó tanto tiempo

En una segunda publicación, Suhaila Jad respondió una de las preguntas que muchos usuarios se hacían: por qué demoró tanto en alejarse de la relación. La modelo explicó que sus hijos fueron el principal motivo que la llevó a permanecer al lado de Carrillo, incluso cuando ya sentía que debía irse.

“Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos que me fuese, pero no soportaba la idea de que mis hijos no tuvieran el hogar que siempre soñé para ellos. El mejor regalo que me dieron mis padres fue verlos juntos, dándose abrazos, queriéndose, cocinando juntos”.

Con esa confesión, Jad dejó ver que su idea de familia estuvo influenciada por el ejemplo que recibió en casa. Sin embargo, también reconoció que mantenerse en esa situación fue una decisión que hoy considera equivocada.

“Ahora sé que me equivoqué y que debí haberme ido hace muchos años. Quiero dejar claro que yo seguí ahí, repito, equivocadamente, únicamente por amor y por mis hijos”.

El cierre de su mensaje fue interpretado como una declaración de fortaleza. Suhaila aseguró que ya tomó distancia y que hoy se siente preparada para iniciar una nueva etapa con tranquilidad.

“Me fui hace meses, con la conciencia tranquila sabiendo que yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia. Nadie tiene el derecho de hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás la hubiera elegido. Me siento fuerte, segura y lista para brillar más que nunca".

Suhaila Jad ya no aguantó más y decidió separse de André Carrillo.

La publicación fue firmada con sus iniciales: SCE.

El contexto de la separación

Hasta el momento, André Carrillo no ha respondido públicamente a las declaraciones de Suhaila Jad. El futbolista, integrante de la selección peruana, continúa enfocado en su carrera deportiva, mientras la polémica crece en redes sociales.

La pareja mantuvo una relación de varios años y tiene dos hijos en común. Por eso, la confirmación de la ruptura generó gran impacto entre sus seguidores, especialmente por la dureza de los mensajes publicados por la modelo.