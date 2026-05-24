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Entretenimiento - ‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV

Paolo Guerrero vive ANGUSTIANTE episodio con su hijo tras ganar el Apertura

Paolo Guerrero mostró su faceta paternal al interrumpir su charla con la prensa para avisar a su pareja sobre su hijo.

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    Paolo Guerrero vive ANGUSTIANTE episodio con su hijo tras ganar el Apertura
    Paolo Guerrero se preocupa POR SU HIJO tras ganar el Torneo Apertura. | Composición El Popular - Captura de pantalla L1Max
    Paolo Guerrero vive ANGUSTIANTE episodio con su hijo tras ganar el Apertura

    Paolo Guerrero llamó la atención de sus seguidores nuevamente, no solo por haber logrado el título con Alianza Lima en el Torneo Apertura, sino también por un curioso episodio familiar que se dio mientras hablaba con la prensa en el estadio Alejandro Villanueva.

    El delantero celebraba con su familia el triunfo del equipo blanquiazul cuando una situación inesperada con uno de sus hijos generó diversas reacciones en las redes sociales.

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    Paolo Guerrero pausa entrevista al percatarse de que su hijo estaba solo

    Mientras hablaba con los medios tras la victoria de Alianza Lima, uno de los hijos de Guerrero se encontraba cerca de él; sin embargo, poco después se alejó del lugar.

    Momentos después, el hijo mayor de Guerrero permanecía observando la entrevista, mientras el más pequeño se movía en otra parte del estadio Matute sin que el delantero lo notara de inmediato.

    Al darse cuenta de que el niño ya no estaba cerca, Guerrero reaccionó rápidamente, deteniendo momentáneamente su conversación con la prensa para alertar a Ana Paula Consorte.

    "¡Amor! ¡Amor! ¡Paolo! ¡Paolo está 'sozinho' (solo) allá!", manifestó el futbolista con preocupación visible.

    Una vez que aseguró que su hijo estaba bajo cuidado, Guerrero continuó la entrevista con calma. La escena causó risas entre quienes estaban presentes.

    El momento pronto se viralizó en redes sociales, donde muchos resaltaron la reacción espontánea y paternal del delantero durante la celebración del campeonato.

    El gran sueño de Paolo Guerrero con su hijo

    Paolo Guerrero conmovió a sus fanáticos nuevamente al protagonizar un tierno momento familiar junto a uno de sus hijos, mostrando su deseo de que su hijo se convierta en un futbolista profesional y juegue en el Real Madrid.

    Este instante fue captado en un video compartido por Ana Paula Consorte en redes sociales y rápidamente se viralizó entre los seguidores del ‘Depredador’.

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    En las imágenes publicadas por la modelo brasileña, se puede ver a Guerrero conversando de manera relajada con su hijo mientras el pequeño jugaba sobre una mesa.

    "¿Tú vas a jugar en el Real Madrid?", le preguntó el delantero peruano, a lo que el menor respondió tímidamente pero con entusiasmo: "Síiii".

    "¿Y vas a hacer muchos goles?", continuó Guerrero. Inmediatamente, el pequeño contestó: "Sí", lo que enterneció a los internautas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paolo Guerrero vive ANGUSTIANTE episodio con su hijo tras ganar el Apertura
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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