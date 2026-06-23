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Valery Revello y Tomás Tudela lamentan profunda pérdida y comparten emotivo mensaje: "Dejaste una huella imborrable"

Valery Revello y su pareja, Tomás Tudela, conmueven tras revelar una gran pérdida que ha dejado un vacío irreparable en sus vidas. ¿Qué ocurrió?

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    Valery Revello y Tomás Tudela lamentan profunda pérdida y comparten emotivo mensaje: "Dejaste una huella imborrable"
    Valery Revello y Tomás Tudela compartieron sobre dolorosa pérdida. | Composición Wapa
    Valery Revello y Tomás Tudela lamentan profunda pérdida y comparten emotivo mensaje: "Dejaste una huella imborrable"

    Una triste noticia ha sacudido a Valery Revello y su pareja, el surfista Tomás Tudela. Ambos conmovieron a sus seguidores en redes sociales al anunciar la dolorosa pérdida que ha golpeado a su familia. Informaron sobre la muerte de la madre del fallecido cónyuge de Sergio Peña, ocurrida tras las celebraciones por el Día del Padre; ella tenía 71 años. Este fallecimiento dejó a la pareja en profundo dolor. También decidieron despedirse públicamente de este ser especial, que dejó un enorme vacío.

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    Valery Revello y Tomás Tudela hablan sobre el inesperado fallecimiento de su abuela

    El lunes 22 de junio, Valery Revello, conocida influencer, afrontó el sensible fallecimiento de su madre, quien fue una figura materna fundamental. Aunque no pudo expresar sus sentimientos de inmediato debido al impacto emocional, especialmente porque está embarazada de su tercer hijo, compartió un video con las palabras: “Amor de mi vida”.

    Tomás Tudela, por su lado, fue el primero en hacer una declaración emotiva y destacó cómo, en solo cuatro años, ella se convirtió en alguien especial para él: “Una mamá más para mí. Desde el primer día me hiciste sentir parte de la familia, y eso es algo que jamás olvidaré. (…) Fuiste una madre excepcional, una abuela admirable y una bisabuela increíble. Dejaste una huella que no se puede borrar”, escribió.

    Tomás Tudela se pronuncia por el fallecimiento de la abuela de Valery Revello.
    Tomás Tudela se pronuncia por el fallecimiento de la abuela de Valery Revello.
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    El surfista no brindó más detalles sobre esta sensible pérdida: “Te extraño muchísimo, nonna. Quisiera poder darte un abrazo más, escuchar una historia más o pasar un momento más contigo. Pero sé que el amor que nos brindaste sigue vivo en cada uno de nosotros. No sabes cuánto te amo y siempre te llevaré en mi corazón. Descansa en paz”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Valery Revello y Tomás Tudela lamentan profunda pérdida y comparten emotivo mensaje: "Dejaste una huella imborrable"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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