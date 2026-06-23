Valery Revello y su pareja, Tomás Tudela, conmueven tras revelar una gran pérdida que ha dejado un vacío irreparable en sus vidas. ¿Qué ocurrió?

Una triste noticia ha sacudido a Valery Revello y su pareja, el surfista Tomás Tudela. Ambos conmovieron a sus seguidores en redes sociales al anunciar la dolorosa pérdida que ha golpeado a su familia. Informaron sobre la muerte de la madre del fallecido cónyuge de Sergio Peña, ocurrida tras las celebraciones por el Día del Padre; ella tenía 71 años. Este fallecimiento dejó a la pareja en profundo dolor. También decidieron despedirse públicamente de este ser especial, que dejó un enorme vacío.

Valery Revello y Tomás Tudela hablan sobre el inesperado fallecimiento de su abuela

El lunes 22 de junio, Valery Revello, conocida influencer, afrontó el sensible fallecimiento de su madre, quien fue una figura materna fundamental. Aunque no pudo expresar sus sentimientos de inmediato debido al impacto emocional, especialmente porque está embarazada de su tercer hijo, compartió un video con las palabras: “Amor de mi vida”.

Tomás Tudela, por su lado, fue el primero en hacer una declaración emotiva y destacó cómo, en solo cuatro años, ella se convirtió en alguien especial para él: “Una mamá más para mí. Desde el primer día me hiciste sentir parte de la familia, y eso es algo que jamás olvidaré. (…) Fuiste una madre excepcional, una abuela admirable y una bisabuela increíble. Dejaste una huella que no se puede borrar”, escribió.

Tomás Tudela se pronuncia por el fallecimiento de la abuela de Valery Revello.