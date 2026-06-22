La SORPRESIVA cantidad que Zaraí Toledo obtuvo tras una INTENSA BATALLA LEGAL por el apellido de Alejandro Toledo

El caso de Zaraí Toledo despertó interés debido al monto de la pensión dictada y a las decisiones de su padre, Alejandro Toledo , en medio de presiones políticas.

Después de una ardua batalla judicial que se prolongó por 14 años y captó la atención nacional, el expresidente Alejandro Toledo se vio obligado a aceptar oficialmente a su hija, Zaraí Toledo, en 2002.

Este esfuerzo fue encabezado por su madre, Lucrecia Orozco, quien no cesó hasta que el exmandatario reconociera su paternidad y brindara la manutención correspondiente. Años después del escándalo, surge la pregunta: ¿cuál fue la suma percibida como pensión por la ahora exitosa profesional? A continuación, te lo contamos.

¿Cuál fue la cantidad de manutención que obtuvo Zaraí Toledo tras el juicio contra Alejandro Toledo?

A pesar de que la madre de Zaraí Toledo buscaba otorgarle el 60% de los ingresos que Alejandro Toledo recibía como presidente de la República, el tribunal decidió de manera distinta. Finalmente, se estableció que la pensión alimentaria sería el 5% del sueldo del exmandatario.

En ese entonces, según las declaraciones de Luis Orozco, representante de Lucrecia y Zaraí, a RPP, Toledo había prometido responsabilizarse por la salud y educación de su hija en octubre de 2002. No obstante, señaló que "desde junio de 2003 deposita la pensión alimenticia de forma impuntual" y que la cantidad que Toledo consignaba para su hija era de S/2.000, aproximadamente US$571, y "se fijó unilateralmente".

El caso de Zaraí Toledo generó interés por el monto de la pensión fijada

Según la demanda, la madre de Zaraí reclamaba para su hija una manutención que correspondiera al 60% del sueldo del político, lo cual representaba cerca de US$8.000. Es importante señalar que, al inicio de su gestión, en julio de 2001, Toledo estableció su remuneración mensual en US$18.000, siendo considerada la más alta entre los mandatarios de América Latina en ese momento.

La resolución generó atención por la notable variación entre la solicitud inicial y el porcentaje otorgado por las autoridades. Sin embargo, más allá de la cantidad fijada, el fallo representó un avance significativo en el proceso legal que permitió reconocer a Zaraí Toledo y aseguró un aporte económico para ella.

Tras conocerse el veredicto, José Alvarado, abogado de la madre de Zaraí, declaró que planeaban apelar la decisión al considerar que la cantidad establecida no se ajustaba a las circunstancias del caso ni al reciente reconocimiento legal de la paternidad de Alejandro Toledo.

¿Qué sucedió después de la demanda contra Alejandro Toledo por la pensión de Zaraí?

El caso legal y la cobertura mediática alrededor de la pensión de la hija de Alejandro Toledo propiciaron una serie de decisiones tanto políticas como personales que afectaron directamente sus ingresos como jefe de Estado. El caso, que se mantuvo en el ojo público por meses, coincidió, además, con críticas a su administración.

Ante la creciente presión de la opinión pública y sectores de la oposición, Toledo decidió reducir su sueldo de US$18.000 a US$12.000 mensuales. Junto con esta decisión, anunció que destinaría los US$6.000 restantes a un grupo de limpiabotas, trabajo que él mismo realizó en su infancia.

Posteriormente, en junio de 2003, y en un contexto de encuestas desfavorables sobre su índice de aprobación, el entonces presidente volvió a ajustar su sueldo, reduciéndolo nuevamente a US$8.400.

Pérdida de beneficios por Zaraí Toledo

Según información proporcionada por personas cercanas a la familia a la agencia EFE, la semana anterior Zaraí Toledo habría regresado de Atlanta, Estados Unidos, donde estudió historia e inglés durante sus vacaciones de verano. Según estas mismas fuentes, desde su retorno 'el presidente Toledo le retiró la movilidad y los guardias de seguridad proporcionados en octubre de 2002'.

Además, los allegados añadieron una declaración que generó polémica sobre las intenciones detrás del reconocimiento paterno: '(el presidente) Toledo reconoció a Zaraí para mejorar su imagen ante el público, no lo hizo de corazón', comentaron.

El destino de Zaraí Toledo tras años de lucha contra su padre

Zaraí decidió concentrarse en su educación y desarrollo profesional, logrando forjar una identidad propia lejos de la controversia que marcó parte de su infancia.

A lo largo de los años, Zaraí Toledo se destacó por su trayectoria académica. Comenzó su formación universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó en Sociología.