Programa de Aldo Miyashiro fue sacado del aire de manera temporal tras participación en marcha contra presidente

La presencia de Aldo Miyashiro generó algunos cambios en la programación de Willax.

Programa de ALDO MIYASHIRO fue sacado del aire de manera temporal tras participación del ‘Chino’ en marcha contra presidente | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Programa de ALDO MIYASHIRO fue sacado del aire de manera temporal tras participación del ‘Chino’ en marcha contra presidente | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El programa ‘Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro en Willax Televisión, dejó de emitirse durante dos días consecutivos, miércoles 15 y jueves 16 de octubre, tras la participación del conductor en la reciente marcha de la Generación Z.

De acuerdo con información difundida por Trome, fuentes cercanas al canal indicaron que la producción habría decidido realizar ciertos ajustes internos en el espacio nocturno de entretenimiento, luego de que el también actor fuera visto en la manifestación realizada en el centro de Lima contra el gobierno de José Jerí y el incremento de las extorsiones en el país.

La noche del jueves, en lugar del programa habitual, Willax transmitió un episodio de Caso Cerrado, conducido por la Doctora Polo, lo que generó rumores sobre una posible ausencia prolongada del conductor. Incluso, se especula que Miyashiro no saldría al aire tampoco este viernes.