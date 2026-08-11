Horóscopo de HOY martes 11 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: inicio de semana ¿qué dice el tarot sobre tu futuro?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 11 de agosto del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
PUEDES VER: Horóscopo de HOY domingo 09 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: estas son las predicciones para tu signo zodiacal
Horóscopo Aries este martes (marzo 21-abril 20)
Tendrás que cumplir algunas condiciones de horario o entrega que te obligarán a esforzarte mucho más. En el amor, no permitas que la pasión te haga pasar por alto errores. Reflexiona.
Horóscopo Tauro este martes (abril 21-mayo 21)
Tu fuerza y perseverancia harán que resaltes y logres el éxito en tu gestión. Cuidado, esto atraerá la sombra de enemigos que harán lo posible por difamarte. Abre los ojos y cuida tus espaldas.
Horóscopo Géminis este martes (mayo 22-junio 21)
Estarás a la espera de una respuesta que no llega. No sigas perdiendo el tiempo y busca nuevas alternativas que te permitan darle un giro a tu situación laboral y económica. Es el momento.
Horóscopo Cáncer este martes (junio 22-julio 22)
Podría afectarte la indiferencia de esa amistad que prometió ayudarte en esa gestión que tienes en manos. Alguien llegará en reemplazo y en menos tiempo del pensado todo se resolverá.
Horóscopo Leo este martes (julio 23-agosto 23)
Aunque puedan existir diferencias, conviene asociarte con esa amistad para concretar el proyecto que anhelas realizar. En el amor, esa persona tiene deseos de acercarse y retomar la relación.
Horóscopo Virgo este martes (agosto 24-septiembre 23)
Los éxitos que vienes cosechando le prenden las alarmas a una persona que siempre se consideró superior a ti. Notarás su ánimo competitivo, pero sé indiferente, ahora nadie podrá detenerte.
Horóscopo Libra este martes (septiembre 24-octubre 23)
No lo dudes tanto y acepta esa oferta laboral que pondrán en tus manos. Si la descartas por no saber decidir, luego podrías arrepentirte. En el amor, no rechaces esa invitación. Te sorprenderás.
Horóscopo Escorpio este martes (octubre 24-noviembre 22)
Una persona entusiasta podría animarte a realizar inversiones o compras de las que luego te podrías arrepentir. En el amor, alguien con atractivo, pero que no busca estabilidad se acercará a ti.
Horóscopo Sagitario este martes (noviembre 23-diciembre 21)
No le cuentes a nadie las diferencias que tienes con tus familiares. Alguien podría animarte a confrontar y esto generaría mayores divisiones. Mantén la calma y actúa con mucha reflexión.
Horóscopo Capricornio este martes (diciembre 22-enero 20)
Ese cambio laboral o de vivienda que deseas realizar es positivo. Necesitas de un ambiente más armonioso y pronto lo conseguirás. Se resuelven las diferencias que tenías con tu pareja.
Horóscopo Acuario este martes (enero 21-febrero 19)
Ahora que estás cerca de lograr nuevas metas, podrías tener dudas y decidirte por no avanzar. El temor a perder capitales sería el motivo de este freno. Evalúa, pero no descartes tus proyectos.
Horóscopo Piscis este martes (febrero 20-marzo 20)
Tendrás en mente ideas novedosas y muy creativas. Las compartirás con una persona inteligente y con capacidad para aterrizar todos tus planes. Se vienen giros que favorecerán a tu economía.
Jhan Sandoval: horóscopo de este martes
Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este martes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre