Pamela López SE QUIEBRA al recordar el duro momento que vivió tras su ruptura con Cueva: “Estaba destruida emocionalmente”

Pamela López reveló cómo enfrentó su separación de Christian Cueva, la crisis económica y el reto de empezar de cero junto a sus hijos.

Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva. | Composición Wapa

Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva. | Composición Wapa

Tras su mediática ruptura con Christian Cueva, Pamela López volvió a abrir su corazón y recordó el duro proceso que vivió al rehacer su vida. Durante su evento 'La Hora López', la influencer confesó que tuvo que afrontar sola una fuerte crisis emocional y económica tras poner fin a su matrimonio con el futbolista peruano.

Pamela López revela el difícil inicio tras separarse de Christian Cueva

Durante el evento realizado el último fin de semana, Pamela López contó que su separación de Christian Cueva marcó uno de los momentos más complejos de su vida. Frente a sus seguidores, relató cómo tuvo que asumir responsabilidades familiares y económicas sin una base propia, luego de dedicar más de una década exclusivamente a su hogar.

“Cuando yo decido reiniciar mi vida, estaba destruida emocionalmente completamente. Tenía cuentas por pagar, tenía dos nanas en casa, un chofer y varias cuentas por pagar. La persona que me acompañaba decidió irse y yo decía: ‘Dios mío, ¿ahora qué hago?’”

Sus declaraciones generaron gran impacto entre sus seguidoras, quienes destacaron su fortaleza y resiliencia.

Pamela López confiesa que dedicó 13 años a su familia y dejó de lado sus proyectos

En medio de su testimonio, Pamela López también reflexionó sobre cómo su rol de madre y esposa ocupó gran parte de su vida. La influencer aseguró que, tras el divorcio, se cuestionó qué camino tomar para salir adelante y sostener a sus hijos.

“Son 13 años que me dediqué a ser mamá, ser esposa, a viajar por el mundo y nunca construí nada personal”