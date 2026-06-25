Pamela López destapa supuesto pago a Paul Michael por lucirse con sus hijos: “Era algo que se tenía que hacer”

Pamela López sorprendió al revelar detalles sobre Paul Michael y el contenido que compartía con sus hijos y Christian Cueva, lo que llevó al músico a eliminar ese material de las redes.

Pamela López revela que Paul Michael RECIBÍA DINERO por lucirse con sus hijos con Christian Cueva: "Algo que se tenía que hacer" | Composición Wapa

Pamela López revela que Paul Michael RECIBÍA DINERO por lucirse con sus hijos con Christian Cueva: "Algo que se tenía que hacer" | Composición Wapa

Durante su participación en el programa de Carlos Cacho, Pamela López se dio cuenta en vivo de que Paul Michael, quien fue su pareja hasta hace poco, había dejado de seguirla y había eliminado contenido en el que aparecía junto a ella y a sus hijos con Christian Cueva. Este gesto inesperado llevó a López a explicar la razón detrás de esta acción.

Pamela López explica que Paul Michael obtenía ingresos por contenido en redes sociales

En el programa de Carlos Cacho, Pamela López elogió a Paul Michael por su incorporación a 'Esto es guerra'. Además, comentó que siempre quiso verlo triunfar en su carrera artística, ya que lo considera muy talentoso.

A pesar de que ambos están bien por su cuenta, se enteró en vivo de que él dejó de seguirla en Instagram y eliminó toda la evidencia visual de su relación, algo que contrasta con la decisión de ella de mantener los recuerdos.

La aparente ruptura brusca podría sugerir resentimiento, pero López aclaró los motivos detrás de la decisión de su expareja.

Un aspecto no tan conocido es que el músico monetizaba los videos que compartía con los hijos de Cueva, a menudo subiendo tiktoks y escenas emotivas que se difundieron ampliamente en redes durante la ausencia del futbolista.

López considera que la decisión de su expareja de dejar de monetizar con sus hijos fue acertada, ya que recibía ingresos de Facebook por las visualizaciones.

“Me parece correcto, ya que él monetizaba con mi entorno en su canal de Facebook, y la monetización involucraba a mis hijos, era necesario que ocurriera, y sin comunicación con él, hizo lo adecuado”, afirmó.