Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Vidente llora al lanzar macabra predicción sobre presencia extraterrestre en el partido de Brasil vs Escocia del Mundial 2026

Pamela López destapa supuesto pago a Paul Michael por lucirse con sus hijos: “Era algo que se tenía que hacer”

Pamela López sorprendió al revelar detalles sobre Paul Michael y el contenido que compartía con sus hijos y Christian Cueva, lo que llevó al músico a eliminar ese material de las redes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López destapa supuesto pago a Paul Michael por lucirse con sus hijos: “Era algo que se tenía que hacer”
    Pamela López revela que Paul Michael RECIBÍA DINERO por lucirse con sus hijos con Christian Cueva: "Algo que se tenía que hacer" | Composición Wapa
    Pamela López destapa supuesto pago a Paul Michael por lucirse con sus hijos: “Era algo que se tenía que hacer”

    Durante su participación en el programa de Carlos Cacho, Pamela López se dio cuenta en vivo de que Paul Michael, quien fue su pareja hasta hace poco, había dejado de seguirla y había eliminado contenido en el que aparecía junto a ella y a sus hijos con Christian Cueva. Este gesto inesperado llevó a López a explicar la razón detrás de esta acción.

    Pamela López explica que Paul Michael obtenía ingresos por contenido en redes sociales

    En el programa de Carlos Cacho, Pamela López elogió a Paul Michael por su incorporación a 'Esto es guerra'. Además, comentó que siempre quiso verlo triunfar en su carrera artística, ya que lo considera muy talentoso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Padre de Christian Cueva llega con policías y DEJA EN LA CALLE a la hija mayor de Pamela López: "El propietario..."

    A pesar de que ambos están bien por su cuenta, se enteró en vivo de que él dejó de seguirla en Instagram y eliminó toda la evidencia visual de su relación, algo que contrasta con la decisión de ella de mantener los recuerdos.

    La aparente ruptura brusca podría sugerir resentimiento, pero López aclaró los motivos detrás de la decisión de su expareja.

    Un aspecto no tan conocido es que el músico monetizaba los videos que compartía con los hijos de Cueva, a menudo subiendo tiktoks y escenas emotivas que se difundieron ampliamente en redes durante la ausencia del futbolista.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Magaly Medina comparte emotivo mensaje y deja reflexión que impacta a sus seguidores en medio del CONFLICTÓ con Farfán: "No vieron los sacrificios"

    López considera que la decisión de su expareja de dejar de monetizar con sus hijos fue acertada, ya que recibía ingresos de Facebook por las visualizaciones.

    “Me parece correcto, ya que él monetizaba con mi entorno en su canal de Facebook, y la monetización involucraba a mis hijos, era necesario que ocurriera, y sin comunicación con él, hizo lo adecuado”, afirmó.

    A pesar de esto, López no ha dejado de seguirlo ni ha eliminado sus fotos, pues no lo considera relevante. “No presto atención a eso, soy una mujer adulta, me parece irrelevante, ¿qué cambiaría? La relación ya terminó”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López destapa supuesto pago a Paul Michael por lucirse con sus hijos: “Era algo que se tenía que hacer”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Padre de Christian Cueva llega con policías y DEJA EN LA CALLE a la hija mayor de Pamela López: "El propietario..."

    ¡TREMENDA SORPRESA! Natalia Segura “pide el divorcio” a Ignacio Baladán y lo deja en shock total: "Las cosas no están funcionado"

    Magaly Medina comparte emotivo mensaje y deja reflexión que impacta a sus seguidores en medio del CONFLICTÓ con Farfán: "No vieron los sacrificios"

    Karla Tarazona alerta sobre la salud de ‘Camila’ y pide ayuda para su pronta atención

    ¡HABLÓ SIN FILTROS! Melanie Martínez aclara si su amistad con Pamela Franco se quebró por culpa de Christian Domínguez

    Lo más vistos en Farándula

    Actriz de Al Fondo Hay Sitio y exchica reality reaparecen juntas y responden sin filtros a sus detractores: "Bendiciones"

    Heydi Amado responde ante grave acusación de Monserrat por bebida que habría provocado descompensación de Melcochita

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza