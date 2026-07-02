Melissa Klug ROMPE SU SILENCIO y expone la DELICADA ENFERMEDAD que padecen ella y Jesús Barco: "He sido medicada"

Melissa Klug habló sobre la enfermedad que atraviesan ella y Jesús Barco, y reveló que ambos han enfrentado esta afección, que ha impactado sus vidas y ha requerido apoyo profesional.

Melissa Klug volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras referirse a uno de los momentos más sensibles que atraviesa junto a Jesús Barco. La empresaria decidió hablar abiertamente sobre la salud del futbolista y sorprendió al revelar que ambos han enfrentado un diagnóstico que marcó profundamente sus vidas.

¿Cuál es la delicada enfermedad que padecen Melissa Klug y Jesús Barco?

Después de que Jesús Barco reconociera públicamente que venía lidiando con un cuadro de depresión, Melissa Klug decidió compartir su propia experiencia y confesó que ella también ha atravesado esta enfermedad. La popular 'Blanca de Chucuito' explicó que, durante varios años, necesitó apoyo profesional para sobrellevar su situación emocional.

"Yo también tengo depresión y hay un montón de personas que padecen de depresión. Yo muchos años he estado con psiquiatra y he sido medicada y todo eso. Él también ha pasado por un tema fregado, se le cerraron las puertas en el fútbol, entonces estaba pasando por un momento depresivo", contó en conversación con el diario Trome.

La chalaca también se pronunció sobre cómo este proceso afectó su relación con el futbolista. Según explicó, la manera en la que Barco afrontaba sus problemas emocionales terminó generando distancia entre ambos, debido a que no solía expresar lo que sentía ni permitir que lo ayudaran.

"Ahí es cuando hubo una grieta entre nosotros, porque es cerrado, es una persona que se cierra, que no se deja ayudar, no conversa y creo que esa fue su manera de desahogarse", añadió sobre el comportamiento de Barco.

Jesús Barco recibió tratamiento y Melissa Klug asegura que seguirá a su lado

Melissa Klug también reveló que Jesús Barco inició un proceso de terapia y tratamiento para enfrentar la depresión. La empresaria sostuvo que la recuperación no ocurre de un momento a otro, sino que requiere paciencia, acompañamiento y apoyo familiar.

En ese sentido, dejó claro que continuará respaldando al futbolista durante esta etapa complicada. Para Klug, mientras exista voluntad de salir adelante y salud en su familia, siempre habrá una oportunidad para superar los problemas.