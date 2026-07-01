¿De quién fue el MILLONARIO detalle? Revelan la identidad de quien sorprendió a Pamela Franco con camioneta de lujo: NO FUE Christian Cueva

Un amigo cercano a Pamela Franco aclaró quién le obsequió realmente a la cantante la lujosa camioneta y descartó los rumores sobre la participación de Christian Cueva en el regalo por su cumpleaños.

Pamela Franco volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de aparecer en un video junto a Christian Cueva mostrando una moderna camioneta de lujo. Las imágenes rápidamente despertaron especulaciones entre los usuarios, quienes asumieron que el vehículo habría sido un exclusivo regalo del futbolista por el cumpleaños de la cantante.

Sin embargo, cuando la versión comenzó a viralizarse, una persona cercana a la artista decidió aclarar el origen de la adquisición y terminó sorprendiendo a los seguidores de la pareja, pues la historia detrás del lujoso vehículo sería muy distinta de la que muchos imaginaron.

¿Quién está detrás de la lujosa camioneta que mostró Pamela Franco?

En el material difundido en plataformas digitales se observa a Pamela Franco y Christian Cueva descubriendo una camioneta negra de alta gama. La cantante se muestra emocionada, inspecciona el vehículo, abre una de las puertas y celebra el momento junto al futbolista.

La felicidad de ambos generó una ola de comentarios entre los internautas, quienes no tardaron en concluir que se trataba de un costoso obsequio del popular 'Aladino' para engreír a su pareja en una fecha especial.

No obstante, la versión fue desmentida por Dilver García, uno de los amigos más cercanos de la intérprete, quien aseguró que la compra fue realizada por la propia Pamela Franco gracias a su trabajo y esfuerzo personal.

Según explicó, la artista habría adquirido no solo ese vehículo, sino también otra unidad semanas atrás, y esperaba el momento adecuado para mostrarlo públicamente.

"Pamela se ha comprado ese auto y otro hace un mes, solo que estaba esperando el momento, y se lo ha comprado a base de su esfuerzo, su trabajo, obviamente. Viene amanecida, tras amanecida, es lo normal que se quiera comprar eso", precisó, al explicar que realmente fue la cantante quien se autorregaló el lujoso auto.

Pamela Franco y Christian Cueva continúan demostrando que su relación atraviesa un gran momento

Más allá de la polémica por el origen de la camioneta, las imágenes sirvieron para evidenciar una vez más el buen momento sentimental que atraviesan Pamela Franco y Christian Cueva.

Durante las últimas semanas, la pareja ha compartido diversas muestras de cariño en redes sociales y ha dejado ver que su romance continúa fortaleciéndose pese a las críticas y comentarios que suelen recibir.

En el video, la cantante aparece visiblemente emocionada mientras disfruta del momento, en tanto que el futbolista celebra junto a ella y aplaude con entusiasmo al ver su reacción. La escena fue interpretada por muchos seguidores como una nueva demostración de apoyo mutuo en esta etapa de sus vidas.