Revelan precio del carrazo que Christian Cueva le habría regalado a Pamela Franco: Equivale a 14 veces la pensión de sus hijos

Pamela Franco celebró su cumpleaños con un nuevo auto junto a Christian Cueva . 'América Hoy' revela el precio del vehículo. ¿Cómo se compara con la pensión para los hijos de Pamela López?

Pamela Franco celebró sus 38 años el pasado 30 de junio y recibió lujosos obsequios, entre ellos un Jeep que mostró junto a Christian Cueva. En redes sociales se ha especulado que 'Aladino' se lo regaló por su cumpleaños, dada la evidente gratitud de ella al ver el auto. ¿Cuál es el costo y cómo se compara con la pensión que él entrega para sus tres hijos con Pamela López?

El Asombroso Precio del Auto que Christian Cueva Habría Regalado a Pamela Franco: 14 Veces la Pensión de sus Hijos

Christian Cueva ha llamado la atención luego de que Pamela Franco luciera una impresionante camioneta en su cumpleaños 38. Aunque podría haberla adquirido por cuenta propia, ya que suele comprarse sus cosas, la presencia de 'Aladino' en cada imagen del vehículo fue notable.

'América Hoy' sospecha que el auto fue un regalo de Cueva, ya que ella no dejaba de expresar afecto mientras exploraba su nuevo 'bebé'. Pese a esto, la pareja habría decidido no mencionarlo oficialmente para evitar reacciones de Pamela López, según Janet Barboza.

El tema es relevante debido a la disputa legal entre el futbolista y su aún esposa por la pensión de alimentos para sus hijos. Actualmente, Cueva se niega a pagar S/64.000 por cada uno de sus tres hijos y, por ahora, entrega S/12.000 como pensión provisional determinada por un juez.

El programa señaló que la camioneta, de la marca Jeep, está valorizada en US$50.000, lo que equivale a S/170.500. La diferencia entre esta cantidad y los S/12.000 que entrega a la madre de sus hijos generó críticas, ya que incluso exige a López que contribuya económicamente.

El costo del vehículo es 14 veces la pensión que el deportista entrega actualmente. Además, 'Amor y Fuego' afirmó que Cueva contrató una agrupación musical por S/16.000 para su pareja actual y la celebración de su cumpleaños.