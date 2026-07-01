Revelan precio del carrazo que Christian Cueva le habría regalado a Pamela Franco: Equivale a 14 veces la pensión de sus hijos

Revelan precio del carrazo que Christian Cueva le habría regalado a Pamela Franco: Equivale a 14 veces la pensión de sus hijosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela Franco celebró sus 38 años el pasado 30 de junio y recibió lujosos obsequios, entre ellos un Jeep que mostró junto a Christian Cueva. En redes sociales se ha especulado que 'Aladino' se lo regaló por su cumpleaños, dada la evidente gratitud de ella al ver el auto. ¿Cuál es el costo y cómo se compara con la pensión que él entrega para sus tres hijos con Pamela López?
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El Asombroso Precio del Auto que Christian Cueva Habría Regalado a Pamela Franco: 14 Veces la Pensión de sus Hijos
Christian Cueva ha llamado la atención luego de que Pamela Franco luciera una impresionante camioneta en su cumpleaños 38. Aunque podría haberla adquirido por cuenta propia, ya que suele comprarse sus cosas, la presencia de 'Aladino' en cada imagen del vehículo fue notable.
'América Hoy' sospecha que el auto fue un regalo de Cueva, ya que ella no dejaba de expresar afecto mientras exploraba su nuevo 'bebé'. Pese a esto, la pareja habría decidido no mencionarlo oficialmente para evitar reacciones de Pamela López, según Janet Barboza.
El tema es relevante debido a la disputa legal entre el futbolista y su aún esposa por la pensión de alimentos para sus hijos. Actualmente, Cueva se niega a pagar S/64.000 por cada uno de sus tres hijos y, por ahora, entrega S/12.000 como pensión provisional determinada por un juez.
El programa señaló que la camioneta, de la marca Jeep, está valorizada en US$50.000, lo que equivale a S/170.500. La diferencia entre esta cantidad y los S/12.000 que entrega a la madre de sus hijos generó críticas, ya que incluso exige a López que contribuya económicamente.
El costo del vehículo es 14 veces la pensión que el deportista entrega actualmente. Además, 'Amor y Fuego' afirmó que Cueva contrató una agrupación musical por S/16.000 para su pareja actual y la celebración de su cumpleaños.
Finalmente, muchos están atentos a la próxima acción de Christian el 6 de julio, cumpleaños de su hija mayor con Pamela López. Ella le sugirió compartir el gasto de la fiesta, tras enterarse de la considerable inversión que él realiza en su pareja actual. ¿Ocurrirá lo mismo con su hija?