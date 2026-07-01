Melissa Klug estalla al revelar que Jefferson Farfán dejó de pagar la pensión de su hijo mayor: "Está en la universidad

Melissa Klug sorprendió al revelar que, aunque lo pidió, Jefferson Farfán dejó de aportar la pensión para su hijo mayor, quien estudia en la universidad. ¿Cómo respondió 'La Chalaca'?

En medio de sus diferencias con Darinka Ramírez sobre los montos de pensión, Melissa Klug destacó una decisión drástica de Jefferson Farfán: dejar de enviar dinero a su hijo mayor, quien ya cumplió 18 años y está en la universidad.

Jefferson Farfán discontinúa la pensión a su hijo mayor con Melissa Klug

Jefferson Farfán se encuentra nuevamente en medio de la controversia familiar después de que Melissa Klug manifestara que su expareja ha dejado de dar la pensión para su hijo mayor, Adriano Farfán.

'La Chalaca' expresó su cansancio por la interminable disputa legal con él y comentó la postura asumida respecto a su hijo, quien recién alcanzó la mayoría de edad y por quien solicitó apoyo económico hasta los 28 años.

A pesar de sus pedidos relacionados con los estudios de su hijo mayor, Farfán habría decidido no seguir entregándole dinero directamente y ocuparse solo del más pequeño. Cabe destacar que, juntos, recibían 43.000 soles.

“Si bien él accede a dar dinero solo para J., porque Adriano ya alcanzó los 18 años, y a pesar de que debería colaborar porque está en la universidad, prefiero no mencionar más el asunto”, comentó a Trome, oponiéndose a la situación, ya que Adriano cursa estudios superiores y necesitaría esa ayuda para finalizarlos.

No especificó si Farfán está costeando los estudios universitarios del joven o si aún planea el viaje al extranjero para sus metas académicas.

A pesar de querer hablar con el padre de sus hijos para resolver los problemas, esa conversación no ocurrirá, pues no tienen contacto desde hace cinco años, lo que lamenta por su hijo menor.