¿Christian Cueva se descontroló con las copas en fiesta de Pamela Franco? Cantante es captada llevándoselo

Christian Cueva parecía querer seguir en el cumpleaños de Pamela Franco, pero ella lo retiró antes de que concluyera. Además, fue visto bebiendo sin su pareja. ¿Qué más ocurrió?

Pamela Franco está en boca de todos tras la celebración de su cumpleaños 38, que generó numerosos comentarios luego de que se conocieran los detalles. Su pareja, Christian Cueva, sorprendió por su comportamiento en la fiesta y protagonizó algunos momentos comentados durante la reunión.

Pamela Franco se retira de su propia fiesta junto a Christian Cueva antes de terminar

En una reciente edición de 'Amor y Fuego', se detalló la organización del cumpleaños de Pamela Franco, que incluyó a distintos artistas y mariachis, además de una presentación de Brenda Carvalho. No obstante, lo que captó la atención fue el momento en que Aladino disfrutaba de unas copas con su abogado, sin la presencia de Pamela.

Además, se observó a Christian Cueva disfrutando de la presentación de Zaperoko e incluso bailando solo por un momento. Sin embargo, pareció haber una conversación seria entre él y Pamela, que lucía cansada. ¿Hubo algún reclamo de su parte?

Finalmente, según 'Amor y Fuego', Pamela Franco dejó la fiesta, aunque la música seguía alta y aún no amanecía. Aunque ella subió primero al auto, Aladino tardó unos minutos en seguirla y optó por continuar bailando fuera del local. Al final, se lo llevaron.

Detalles incómodos de la fiesta de Pamela Franco se hacen públicos

Pamela Franco volvió a ser el centro de atención al celebrar su cumpleaños junto a Christian Cueva. Sin embargo, lo más comentado fue el enfoque del evento en 'Magaly TV: la firme', programa en el que también participó Pamela López. Durante ese análisis, Koky Belaunde criticó el código de vestimenta elegido para la ocasión.