¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña es agredida por una mujer afuera de la Depincri: “Di la verdad, te gustó”

Naldy Saldaña enfrentó una situación desagradable al ingresar a la DEPINCRI para testificar contra César Sánchez por acoso. Una mujer la encaró. ¿Qué ocurrió?

En un evento impactante, Naldy Saldaña llegó a las oficinas de la DEPINCRI para brindar su testimonio oficial sobre los presuntos tocamientos indebidos cometidos por César Sánchez, antiguo director musical de La Bella Luz. No obstante, lo que debía ser un proceso tranquilo se tornó caótico cuando una mujer la abordó con violencia, intentando provocarla de manera perturbadora.

Momento angustiante para Naldy Saldaña en la DEPINCRI tras ser atacada por una mujer

El incidente ocurrió este jueves 13 de agosto cuando Naldy Saldaña acudió a la citación en la Depincri de San Juan de Lurigancho para declarar en el caso de acoso contra su exdirector musical, debido a un presunto incidente en un ensayo de la orquesta. Pese a mostrarse baja de ánimo, Saldaña mantuvo su postura firme en busca de justicia.

Al intentar ingresar al lugar, mientras era rodeada por la prensa, una mujer la filmó con un celular, simulando ser reportera, y le gritó: "Confiesa, te gustó", aludiendo a los tocamientos de César Sánchez que Saldaña exhibió en un video como evidencia ante los medios.