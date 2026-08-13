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¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña es agredida por una mujer afuera de la Depincri: “Di la verdad, te gustó”

Naldy Saldaña enfrentó una situación desagradable al ingresar a la DEPINCRI para testificar contra César Sánchez por acoso. Una mujer la encaró. ¿Qué ocurrió?

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    Naldy Saldaña es agredida
    ¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña es agredida por una mujer afuera de la Depincri: “Di la verdad, te gustó”

    En un evento impactante, Naldy Saldaña llegó a las oficinas de la DEPINCRI para brindar su testimonio oficial sobre los presuntos tocamientos indebidos cometidos por César Sánchez, antiguo director musical de La Bella Luz. No obstante, lo que debía ser un proceso tranquilo se tornó caótico cuando una mujer la abordó con violencia, intentando provocarla de manera perturbadora.

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    Momento angustiante para Naldy Saldaña en la DEPINCRI tras ser atacada por una mujer

    El incidente ocurrió este jueves 13 de agosto cuando Naldy Saldaña acudió a la citación en la Depincri de San Juan de Lurigancho para declarar en el caso de acoso contra su exdirector musical, debido a un presunto incidente en un ensayo de la orquesta. Pese a mostrarse baja de ánimo, Saldaña mantuvo su postura firme en busca de justicia.

    Al intentar ingresar al lugar, mientras era rodeada por la prensa, una mujer la filmó con un celular, simulando ser reportera, y le gritó: "Confiesa, te gustó", aludiendo a los tocamientos de César Sánchez que Saldaña exhibió en un video como evidencia ante los medios.

    La exmiembro de La Bella Luz decidió no responder a la provocación verbal y rápidamente entró a la Depincri. Sin embargo, las palabras de la mujer impactaron hasta al agente de seguridad que escoltaba a Saldaña, junto a quien se desconoce si tiene relación familiar. Todavía no se ha confirmado la identidad de la agresora.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña es agredida por una mujer afuera de la Depincri: “Di la verdad, te gustó”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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