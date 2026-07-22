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Ocio - Último temblor en Perú hoy, 22 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP

Último temblor en Perú hoy, 22 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP

El IGP advierte sobre temblores en el país e insta a la población y autoridades a tomar acciones preventivas.

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    Último temblor en Perú hoy, 22 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP
    Temblor en Lima - miércoles 22 de julio de 2026 | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Último temblor en Perú hoy, 22 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP

    Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 a. m. y tuvo su epicentro a 2 kilómetros al sureste de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí. Según el reporte oficial, el temblor alcanzó una profundidad de 101 kilómetros y fue percibido con una intensidad III een la zona cercana al epicentro. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia del evento sísmico.

    Último sismo en Perú hoy 22 de julio
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    Canales de emergencia

    En caso de sismo o emergencias, estas son las líneas de atención que debes tener a mano para llamar:

    • Policía Nacional del Perú: 105
    • Cuerpo General de Bomberos: 116
    • Defensa Civil: 115
    • Infosalud: 113
    • Policía de Carreteras: 110
    • EsSalud: 107
    • Violencia familiar: 100
    • EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
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    ¿Qué debes hacer en caso de sismo?

    Las recomendaciones del IGP y de Defensa Civil son las siguientes durante un movimiento telúrico:

    • Conservar la tranquilidad y dirigirse a espacios seguros dentro de la vivienda o edificación, como columnas y paredes estructurales.
    • Mantenerse alejado de ventanas, estanterías y cualquier objeto que pueda desprenderse o caer durante el sismo.
    • Evitar el uso de ascensores y no intentar bajar por las escaleras mientras el movimiento telúrico esté en curso.
    • Contar con una mochila de emergencia preparada con artículos esenciales, entre ellos agua, linterna, radio portátil y botiquín de primeros auxilios.
    • Informarse únicamente a través de canales oficiales y acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
    SOBRE EL AUTOR:
    Último temblor en Perú hoy, 22 de julio de 2026: detalles del sismo según el IGP
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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