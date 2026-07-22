Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 a. m. y tuvo su epicentro a 2 kilómetros al sureste de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí. Según el reporte oficial, el temblor alcanzó una profundidad de 101 kilómetros y fue percibido con una intensidad III een la zona cercana al epicentro. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia del evento sísmico.