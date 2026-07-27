¡INESPERADA CONFESIÓN! Kyara Villanella revela cómo vive las críticas hacia Keiko Fujimori y conmueve con sus palabras

Kyara Villanella contó cómo Keiko Fujimori la ayudó a enfrentar las críticas y recordó con emoción las enseñanzas de jardinería que recibió de su abuelo, Alberto Fujimori, durante su infancia.

Kyara Villlanella no dudó en referirse sobre los comentarios negativos sobre su familia. | Composición Wapa

Kyara Villlanella no dudó en referirse sobre los comentarios negativos sobre su familia. | Composición Wapa

Kyara Villanella abrió una ventana a su vida familiar durante una reciente entrevista con Gaela Barraza. La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito habló sobre cómo ha aprendido a convivir con la exposición pública desde muy pequeña y confesó que su madre ha sido su principal ejemplo para afrontar los comentarios negativos.

La modelo de 18 años explicó que crecer bajo el constante escrutinio mediático no fue sencillo, pero aseguró que observar la actitud de la lideresa de Fuerza Popular frente a las críticas le permitió desarrollar una mayor fortaleza emocional.

Kyara Villanella reconoce que Keiko Fujimori fue su mayor ejemplo

Durante la conversación, Gaela Barraza le preguntó quién la ayudó a construir una coraza para que las críticas no afectaran su tranquilidad. Sin dudarlo, Kyara señaló a su madre como la persona que más influyó en ese proceso.

"Mi mamá, ella está muy expuesta. El mundo político siempre está muy dividido y siempre que la atacan, la veo bien parada".

La joven contó que cuando era adolescente le costaba lidiar con los comentarios que recibía en redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo entendió que no debía permitir que esas opiniones definieran su estado de ánimo.

"Al verla, me hace dar cuenta de que, si ella puede, yo también puedo (…) Ella me demostraba que le llegaban comentarios horribles. Que, si yo paso por comentarios así, tengo que afrontarlos de manera positiva y no tengo que darles valor a las palabras de las personas porque a veces vienen de un lugar de rabia", explicó durante la charla.

Según relató, esa enseñanza marcó un antes y un después en la manera en que enfrenta la exposición pública y le permitió distinguir entre las críticas constructivas y aquellas que solo buscan generar daño.

Los emotivos recuerdos de Kyara Villanella junto a Alberto Fujimori

Además de hablar sobre su madre, Kyara Villanella también recordó con emoción los momentos que compartió con su abuelo, el expresidente Alberto Fujimori, especialmente las tardes que pasaban juntos en el jardín familiar.

Cuando Gaela Barraza le preguntó qué era lo que más extrañaba de aquellas jornadas, la joven reaccionó con evidente nostalgia.

"¿Qué es lo que más extrañas de las tardes de jardinería con tu abuelo? Ay, qué bonita pregunta, Gaela. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta acá?".

Posteriormente, contó que fue él quien despertó en ella el interés por la jardinería y el cultivo de alimentos.

"Mi abuelo me enseñó todo lo que tiene que ver con jardinería. Aprendimos desde vegetales hasta flores. Lo que más me gustaba era sembrar rabanitos porque son bien rápidos de hacer y, cuando lo hacíamos, los cosechábamos y preparábamos una ensalada de rabanitos con limón".

La modelo también recordó un árbol de moras que su abuelo sembró en casa y que se convirtió en uno de sus lugares favoritos durante la infancia.

"Mi abuelo puso un árbol de mora gigante. Me acuerdo que cuando era bien pequeña me trepaba al árbol, agarraba las moras y me las comía. Por eso me encantan las frutas y vegetales, por él", compartió.