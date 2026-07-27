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Jesús Barco revela que tiene seguros de vida y el 'Loco' Vargas lanza picante broma: "¿Tu seguro es el '10 de la calle'?"

Jesús Barco comentó sobre su amor por su hija con Melissa Klug y las medidas que toma para su futuro, mientras compartía un momento jocoso con Juan Manuel Vargas.

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    Jesús Barco revela que tiene seguros de vida y el 'Loco' Vargas lanza picante broma: "¿Tu seguro es el '10 de la calle'?"
    Jesús Barco revela que tiene seguros de vida
    Jesús Barco revela que tiene seguros de vida y el 'Loco' Vargas lanza picante broma: "¿Tu seguro es el '10 de la calle'?"

    En una charla con Juan Manuel Vargas, Jesús Barco brindó detalles de su vida personal, mencionando el importante rol que desempeña su hija, fruto de su relación con Melissa Klug. El exfutbolista habló sobre sus decisiones para el futuro de su hija.

    Durante la entrevista en 'La Parrilla del Loco', Barco no pudo ocultar su emoción al referirse a su hija, quien es su principal prioridad.

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    La influencia de su hija en la vida de Jesús Barco

    El exintegrante de Sport Boys afirmó que la llegada de su hija fue un cambio crucial para él. Incluso, ha dejado de lado actividades para estar junto a ella cuando lo ha necesitado.

    "Mi hija es mi prioridad. Cambiaría cualquier cosa por estar con ella. He ido a compromisos, pero al ver por la cámara que lloraba, dejaba todo y regresaba a su lado. Ella es mi mundo", expresó Barco.

    Además, el futbolista comentó que ha tomado precauciones para garantizar que su hija pueda tener un buen futuro, señalando que ha contratado seguros que contemplan incluso estudios en el extranjero.

    "He implementado ciertas medidas para el futuro, principalmente para mi hija. Tanto seguros de vida como educativos, pensando en la posibilidad de que no viva en Perú. Tengo dos seguros de vida", aseguró.

    La inesperada broma de Juan Manuel Vargas

    La revelación de Barco provocó una humorística reacción de Juan Manuel Vargas, quien aprovechó el momento para hacer una alusión bromista sobre Melissa Klug.

    "¿Y tu seguro de vida es el '10 de la calle'?", bromeó, refiriéndose a Jefferson Farfán, expareja de la 'Blanca de Chucuito'.

    Entre risas, ambos protagonizaron un momento divertido, mostrando la buena relación entre los dos.

    Pese a las bromas, Jesús Barco dejó en claro que su hija es el centro de su vida y varias de sus acciones se orientan a asegurarle un porvenir próspero.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jesús Barco revela que tiene seguros de vida y el 'Loco' Vargas lanza picante broma: "¿Tu seguro es el '10 de la calle'?"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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