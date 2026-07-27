Mark Vito reveló que ya piensa en casarse con Leslie Echavarría y sorprendió al confesar que sueña con volver a ser padre. La pareja también recordó cómo fortaleció su relación tras el paso del influencer por La Granja VIP.

Mark Vito atraviesa un presente muy distinto al que vivió años atrás. Alejado de las controversias y enfocado en su faceta como creador de contenido, el empresario aseguró que vive uno de los momentos más felices de su vida sentimental junto a Leslie Echavarría, con quien ya piensa en dar importantes pasos en su relación.

Durante un evento público, la pareja habló por primera vez sobre los planes que comparten a futuro y dejó entrever que tanto el matrimonio como la posibilidad de ampliar la familia son objetivos que ya forman parte de sus conversaciones.

Mark Vito admite que una boda con Leslie Echavarría está en sus planes

Mientras asistían a la celebración del Team Reales, Mark Vito y Leslie Echavarría fueron consultados sobre los rumores que apuntan a una próxima boda. Lejos de esquivar el tema, ambos respondieron con una sonrisa y dejaron abierta la posibilidad de anunciar novedades en los próximos meses.

"Sí, estamos en eso. Habrá noticias pronto, estamos felices juntos y todo para adelante", manifestó.

Aunque evitó precisar cuándo podría realizarse una eventual ceremonia, el influencer dejó claro que la relación atraviesa una etapa de estabilidad y que ambos comparten el deseo de seguir construyendo su futuro juntos.

Las declaraciones reforzaron las especulaciones de sus seguidores, quienes desde hace tiempo consideran que la pareja podría dar el siguiente paso tras consolidar su romance.

El influencer también confesó que sueña con tener un hijo varón

Además de hablar sobre matrimonio, Mark Vito sorprendió al revelar que todavía tiene un importante sueño pendiente: volver a convertirse en padre.

El empresario recordó que actualmente tiene dos hijas y confesó que le gustaría experimentar nuevamente la paternidad, esta vez con la ilusión de recibir a un niño. “Me falta el varoncito, estoy buscando, estamos en eso”, comentó entre risas.

Durante la entrevista, Leslie Echavarría permaneció a su lado y respaldó las declaraciones de su pareja, dejando en evidencia la complicidad que ambos mantienen y el proyecto de vida que vienen construyendo.

Leslie Echavarría recordó cómo enfrentaron el reto de 'La Granja VIP'

La pareja también habló sobre uno de los momentos que puso a prueba su relación: la participación de Mark Vito en el reality La Granja VIP.

Según contó Leslie, nunca dudó en apoyar la decisión del influencer de ingresar al programa, pues consideró que era una oportunidad para demostrar quién era realmente.

"En mi caso, cuando me contó de ‘La Granja VIP’, le dije que vaya, que era su oportunidad, que confiaba en él y que era una oportunidad para que demuestre quién es", declaró para Show.pe.

Mark Vito, por su parte, aprovechó la conversación para agradecer el respaldo recibido durante esa etapa, especialmente el apoyo de la familia de Leslie y de los ciudadanos de Junín, quienes impulsaron su permanencia en el reality mediante las votaciones.