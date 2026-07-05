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Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."

Mark Vito comparte la decisión crucial de Keiko Fujimori durante su matrimonio y revela la verdad tras su llegada a la presidencia del Perú. ¿De qué se trata?

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    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."
    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le negó hacer un trámite
    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."

    Mark Vito, ahora influencer del fitness, generó reacciones al compartir las condiciones legales bajo las que vivió junto a Keiko Fujimori después de casarse y formar una familia. En lugar de evitar la polémica tras su separación, el tiktoker sorprendió al revelar el beneficio internacional que la lideresa de Fuerza Popular le prohibió gestionar mientras vivían juntos.

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    Mark Vito explica la decisión de Keiko Fujimori sobre la nacionalidad

    Durante una transmisión en sus redes sociales, el tiktoker volvió a mencionar a su expareja, Keiko Fujimori, e indicó que ella optó por no solicitar la nacionalidad estadounidense. Según él, este era un beneficio al que podía acceder por matrimonio y más aún como madre, pero decidió no hacerlo.

    "Ambas hijas, Kyara y K…, nacieron en Perú, pero poseen doble nacionalidad, su madre no", señaló Mark Vito. Esto sorprendió a su pareja actual, quien preguntó por qué no obtuvo este beneficio y él explicó: "Ella decidió no solicitarlo", dijo con seriedad.

    Es importante mencionar que la lideresa de Fuerza Popular criticó en su momento a Pedro Pablo Kuczynski por tener doble nacionalidad.

    Las intenciones de Mark Vito y su pareja de formar una familia

    Por su lado, Leslie Echevarría confirmó que desea formar una familia con el tiktoker, aunque no especificó si ella aceptaría la nacionalidad: "No es ningún secreto que estamos intentando ser padres desde hace tiempo", dijo emocionada, algo que él también expresó con alegría.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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