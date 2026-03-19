Magaly Mediana vs Al Fondo Hay Sitio y Yo Soy: ¿Ampay de Said y Mario logró liderar en ráting?

Conoce aquí cómo le fue a Magaly Medina frente a la competencia con el destape de Said Palao y Mario Irivarren.

El lunes 16 de marzo, la televisión peruana fue escenario de una verdadera disputa por el rating con el estreno de la decimotercera temporada de 'Al fondo hay sitio', la llegada de 'La granja VIP', una nueva edición de 'Yo soy' y la permanencia de programas ya consolidados como 'Magaly TV, la firme'.

Sin embargo, la guerra continúa, y es que Magaly decidió no quedarse de brazos cruzados ante los fuertes estrenos, por ello fue el martes 17 de marzo que anunció el ampay de Said Palao y Mario Irivarren.

¿Quién ganó en el ráting?

El gran vencedor de la noche fue América TV con su emblemática serie familiar 'Al fondo hay sitio'. La producción dominó con claridad la sintonía, consolidando nuevamente su posición como un fenómeno televisivo. De acuerdo con datos de Kantar Ibope, registró un rating general de 22,3 puntos.

Rating de martes 17

En paralelo, otras propuestas televisivas buscaron abrirse paso en el competitivo horario estelar. 'La granja VIP', el reality de convivencia extrema de Panamericana TV, se estrenó con la propuesta de reunir a 16 figuras públicas enfrentando retos en el campo, aislados y sin comodidades. No obstante, el espacio obtuvo 2,2 puntos de rating, quedando muy por debajo de la producción de América TV.

Por otro lado, el programa de talentos 'Yo soy' alcanzó 7 puntos de rating, mientras que 'Magaly TV, la firme' consiguió 6,3 puntos. Ninguno de estos formatos logró acercarse al impacto de 'Al fondo hay sitio', que volvió a imponerse en el horario estelar.