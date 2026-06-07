¿Te corresponde pagar una multa? Qué hacer si tu mesa no se instala en la segunda vuelta 2026

El 7 de junio, más de 27 millones de peruanos participan en la segunda vuelta presidencial 2026 , aunque ya hay informes de falta de personal y material electoral en varios centros de votación.

¡Aviso! Este domingo 7 de junio, más de 27 millones de peruanos regresan a los centros de votación para ejercer su derecho de voto en la segunda vuelta presidencial de 2026. Sin embargo, en las primeras horas se registraron informes sobre la falta de miembros de mesa y de materiales electorales, lo que genera preocupación entre la ciudadanía, que teme que las mesas no se instalen antes del mediodía.

Frente a esto, la ONPE ha detallado una serie de pasos que deberán seguir tanto los miembros de mesa como quienes no logren votar, junto con medidas sobre la instalación de las mesas. ¿Deberán pagar una multa? En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué hacer si mi mesa de votación no se ha instalado este domingo 7 de junio?

Según las normas electorales en Perú, cada mesa debe estar lista a más tardar al mediodía. Si esto no ocurre, la mesa quedará inhabilitada, lo que significa que los votantes registrados en esa mesa no podrán sufragar ese día.

Ante esta situación, la ONPE indicó que quienes no puedan votar debido a la no instalación de su mesa deben obtener una dispensa ante las autoridades electorales competentes, en este caso, el JNE. Este proceso permite justificar la imposibilidad de votar por razones ajenas a la voluntad del elector.

¿Es obligatorio ser miembro de mesa si solo estoy como votante en la segunda vuelta electoral?

Las mesas de votación tienen mecanismos para asegurar su correcta instalación. Si el presidente de mesa no asiste, el segundo en la lista asume la presidencia, el tercer miembro se convierte en secretario y el suplente ocupa el lugar vacante.