Tras compartir el video, María Pía Copello reveló que su esposo ya lo había visto y no se mostró entusiasta. Este giro canceló los festejos por su aniversario de bodas.

María Pía Copello volvió a acaparar miradas al celebrar sus 20 años de matrimonio con una sorpresa fuera de lo común. La conductora apostó por un gesto llamativo y público para festejar su aniversario, fiel a su estilo extrovertido. Sin embargo, lo que parecía una romántica demostración de amor terminó generando una reacción inesperada por parte de su esposo Samuel Dyer. ¿Qué pasó?

María Pía Copello sorprende por sus 20 años de matrimonio, pero la reacción de su esposo la descoloca

Fiel a su estilo espontáneo y divertido, María Pía Copello decidió celebrar sus dos décadas de matrimonio con Samuel Dyer de una manera poco convencional. La conductora organizó una llamativa intervención urbana que llamó la atención de todos los que se cruzaron en su camino, sin imaginar que el resultado no sería el esperado.

La presentadora se animó a recorrer distintos puntos de Lima a bordo de un auto negro, protagonizando lo que ella misma bautizó como una singular demostración de amor. Durante el trayecto, no dudó en anunciar a viva voz que celebraba 20 años de casada, convirtiendo su aniversario en todo un espectáculo público.

El vehículo fue intervenido con imágenes impresas que retrataban momentos clave de su relación: desde su boda hasta viajes y recuerdos familiares. Todo estaba pensado para emocionar a su esposo y revivir la historia que han construido juntos a lo largo de los años.

“20 años de casada. Hoy es mi aniversario número 20 y es como si hubiera sido ayer (28 añitos tenía). Aún recuerdo cuando YO fleché a mi esposo (fue así, no te piques Samuel) “¿Creen que le guste mi sorpresa?”, escribió Copello en su publicación.

No obstante, la ilusión duró poco. Tras la difusión del video, María Pía contó que Samuel ya había visto las imágenes y que la sorpresa no fue recibida con entusiasmo. Lejos de una celebración romántica, la situación dio un giro inesperado y obligó a cancelar cualquier festejo planeado.

“¡Auxilio! Samuel ya vio el video, hoy no hay celebración por los 20 años. Me quiere matar. ¡Ayuda!”, escribió Pía en los comentarios de su publicación junto a emojis de caritas riéndose a carcajadas.

María Pía Copello vive emotivo momento al acompañar a su hijo en el inicio de su vida universitaria

María Pía Copello atravesó uno de esos hitos que marcan la maternidad al acompañar a su hijo mayor, Samuel Dyer Copello, en su primer día de universidad en Miami. La conductora compartió la experiencia a través de sus redes sociales, dejando ver la mezcla de orgullo, emoción y nostalgia que la envolvía en este nuevo comienzo para su primogénito.

Desde muy temprano, la influencer mostró los detalles previos a la salida: la mochila revisada, la lonchera lista y las clásicas recomendaciones de mamá. Un ritual cotidiano que, esta vez, tuvo un significado especial por el cambio de etapa que ambos estaban viviendo.

“Mochila y lonchera listas para su primer día de universidad. ¡No les voy a mentir, tengo sentimientos encontrados, pero estoy muy feliz por Sami y sé que tendrá mucho éxito en esta nueva etapa!!! Te deseo todo lo mejor, hijito. Te amo”, escribió Copello, generando una ola de mensajes de apoyo entre padres que se sintieron identificados.

El video rápidamente se volvió viral y despertó la emoción de sus seguidores. María Pía confesó que la despedida no fue fácil, aunque se mostró tranquila y confiada en el futuro de su hijo. “Es que no calculan la emoción que es para una mamá dejar a su hijo en la universidad por primera vez”, comentó.