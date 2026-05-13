Jefferson Farfán ha solicitado reducir la manutención de su hija con Darinka Ramírez, señalando que ella tiene recursos propios y negocios personales.

Jefferson Farfán en una nueva polémica con una de las madres de sus hijos. | Composición Wapa

Jefferson Farfán en una nueva polémica con una de las madres de sus hijos. | Composición Wapa

La reciente situación que involucra a Jefferson Farfán ha capturado nuevamente la atención pública al revelarse detalles sobre el proceso legal de manutención que enfrenta con Darinka Ramírez. El exfutbolista peruano ha decidido aclarar su postura mediante un recurso legal donde explica las razones detrás de su solicitud para bajar el monto de la pensión para su hija menor.

El informe revelado por el programa 'Amor y fuego' señala que el exjugador considera que la cantidad solicitada se alinea con los principios de proporcionalidad y corresponsabilidad económica que deben seguir ambos padres.

La razón de Farfán para pedir reducir la pensión a la hija con Darinka Ramírez

De acuerdo a la información en televisión, Jefferson Farfán ha solicitado que la pensión alimenticia para su hija con Darinka Ramírez se reduzca a S/4.240. En los documentos presentados se argumenta que esta cantidad es suficiente para atender las necesidades de la menor y está acorde con la capacidad financiera de ambos.

El documento también resalta que la madre de la menor tiene ingresos propios. La representación legal de Farfán subraya que Ramírez trabaja y tiene emprendimientos, por lo que ambos deberían compartir equitativamente los costos de la crianza de su hija.

“Es suficiente para satisfacer las necesidades reales de la menor, es proporcional a las posibilidades económicas de ambos padres y se ajusta a los principios de razonabilidad y corresponsabilidad”, refleja el comunicado compartido en el programa de espectáculos.

Además, el documento aportado por Jefferson Farfán señala que Darinka Ramírez ha admitido públicamente que contribuye económicamente a los gastos de su hija. “La demandante no tiene en cuenta su capacidad financiera, pero reconoce que trabaja, tiene negocios y ha declarado públicamente que asume los gastos de la menor”, indica el escrito.

Respuesta de Darinka Ramírez a las declaraciones de Farfán

Recientemente, Darinka Ramírez se pronunció acerca del proceso de manutención que mantiene con Jefferson Farfán, afirmando que la actual suma mensual de S/7.000 no es suficiente para cubrir todas las necesidades de su hija de 3 años.

Durante una entrevista, Ramírez criticó la petición del exfutbolista de reducir el apoyo financiero. “Para mí es injusto, porque si dices que amas a tu hija y la muestras públicamente, ¿por qué bajar el monto?”, expresó al diario Trome.

También enfatizó que el dinero recibido de Jefferson Farfán está exclusivamente destinado al bienestar de su hija, no a otros gastos personales. Según ella, el monto actual no cubre completamente las responsabilidades económicas para con su hija. “Ese dinero no es para mí, y ni siquiera lo cubre todo”, concluyó.