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Revelan el verdadero trato de la pareja de Darinka Ramírez hacia la hija de Jefferson Farfán

Darinka Ramírez presenta a su segunda hija y sorprende con gesto de su pareja hacia la hija de Jefferson Farfán en plena sesión familiar.

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    Revelan el verdadero trato de la pareja de Darinka Ramírez hacia la hija de Jefferson Farfán
    Darinka Ramírez muestra como es la relación de su pareja con su hija mayor.
    Revelan el verdadero trato de la pareja de Darinka Ramírez hacia la hija de Jefferson Farfán

    La vida personal de Darinka Ramírez vuelve a estar en el centro de la conversación mediática. La influencer acaba de dar la bienvenida a su segunda hija, fruto de su relación con Sebastián González Guevara, y decidió compartir este nuevo capítulo con una sesión de fotos familiar que no pasó desapercibida.

    Sin embargo, más allá de la llegada de la bebé, un detalle en particular terminó robándose todas las miradas en redes sociales.

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    El gesto de Sebastián González que sorprendió en plena sesión

    A través de sus historias de Instagram, Darinka mostró parte del detrás de cámaras de la producción fotográfica con la que presentó a su nueva hija. Pero fue un momento espontáneo el que generó mayor repercusión.

    En uno de los clips, se observa a su pareja protagonizando una escena tierna con la hija mayor de la influencer, fruto de su relación con Jefferson Farfán. En las imágenes, Sebastián González aparece pintándole las uñas a la pequeña, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una muestra de cercanía y cuidado.

    Este episodio cobra relevancia si se considera que, meses atrás, la propia Darinka había revelado que su actual pareja asumía un rol activo en la vida de la menor, incluso encargándose de aspectos importantes como su educación.

    La polémica por la pensión de alimentos con Jefferson Farfán

    En paralelo a esta nueva etapa familiar, continúa el proceso legal que enfrenta Darinka Ramírez con Jefferson Farfán por la pensión de alimentos de su hija.

    Según reveló su defensa legal, se realizó un cálculo detallado de los gastos mensuales de la menor, alcanzando aproximadamente los 17 mil soles. No obstante, la solicitud presentada ante la justicia fue menor. “Solo le están pidiendo 14 mil soles de pensión a Jefferson Farfán”.

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    Pese a ello, en una primera resolución, el juez determinó una pensión provisional de 7 mil soles, monto que podría ser revisado en el transcurso del proceso.

    Así, mientras Darinka Ramírez celebra la llegada de su segunda hija y comparte momentos familiares en redes, su historia continúa marcada por temas legales y mediáticos que mantienen el interés del público.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan el verdadero trato de la pareja de Darinka Ramírez hacia la hija de Jefferson Farfán
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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