Diego Chávarri es acusado de TRAICIÓN y fans de Samahara Lobatón lo destruyen

Diego Chávarri es acusado de TRAICIÓN y fans de Samahara Lobatón lo destruyenÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El reality La Granja VIP vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por hechos que ocurrieron lejos de las cámaras. Un allegado de Samahara Lobatón encendió la polémica al señalar directamente a Diego Chávarri, a quien tildó de traidor en declaraciones que no pasaron desapercibidas.
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El señalamiento corrió como pólvora en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron de inmediato, generando un intenso debate en torno a lo ocurrido. La controversia se hizo especialmente fuerte en TikTok, plataforma en la que los seguidores del programa comenzaron a dividirse y expresar su postura frente al conflicto.
El impacto fue tal que algunos fanáticos llevaron su indignación a otro nivel, proponiendo ideas llamativas para hacer sentir su voz, como organizar acciones poco convencionales. Todo esto refleja el alto grado de atención que sigue generando el reality, incluso fuera de su transmisión, y cómo cualquier enfrentamiento entre sus participantes puede convertirse rápidamente en tendencia.