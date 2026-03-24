Diego Chávarri es acusado de TRAICIÓN y fans de Samahara Lobatón lo destruyen

Amigo de Samahara Lobatón acusa de “traidor” a Diego Chávarri en La Granja VIP y fans sorprenden con insólita reacción en redes.

El reality La Granja VIP vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por hechos que ocurrieron lejos de las cámaras. Un allegado de Samahara Lobatón encendió la polémica al señalar directamente a Diego Chávarri, a quien tildó de traidor en declaraciones que no pasaron desapercibidas.

El señalamiento corrió como pólvora en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron de inmediato, generando un intenso debate en torno a lo ocurrido. La controversia se hizo especialmente fuerte en TikTok, plataforma en la que los seguidores del programa comenzaron a dividirse y expresar su postura frente al conflicto.