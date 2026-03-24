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ESCÁNDALO EN 'YO SOY' Mejor imitador del programa enfrenta denuncia por acoso a joven cuando era menor de edad

Diego Chávarri es acusado de TRAICIÓN y fans de Samahara Lobatón lo destruyen

Amigo de Samahara Lobatón acusa de “traidor” a Diego Chávarri en La Granja VIP y fans sorprenden con insólita reacción en redes.

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    Mejor amigo de Samahara Lobatón hace grave acusación contra Diego Chavarrí. | Composición Wapa
    Diego Chávarri es acusado de TRAICIÓN y fans de Samahara Lobatón lo destruyen

    El reality La Granja VIP vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por hechos que ocurrieron lejos de las cámaras. Un allegado de Samahara Lobatón encendió la polémica al señalar directamente a Diego Chávarri, a quien tildó de traidor en declaraciones que no pasaron desapercibidas.

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    PUEDES VER: Celine Aguirre DEJA ‘La Granja VIP’ y es trasladada a una clínica tras INDIGNANTE comentario discriminador: “Se descompensó”

    El señalamiento corrió como pólvora en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron de inmediato, generando un intenso debate en torno a lo ocurrido. La controversia se hizo especialmente fuerte en TikTok, plataforma en la que los seguidores del programa comenzaron a dividirse y expresar su postura frente al conflicto.

    El impacto fue tal que algunos fanáticos llevaron su indignación a otro nivel, proponiendo ideas llamativas para hacer sentir su voz, como organizar acciones poco convencionales. Todo esto refleja el alto grado de atención que sigue generando el reality, incluso fuera de su transmisión, y cómo cualquier enfrentamiento entre sus participantes puede convertirse rápidamente en tendencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Diego Chávarri es acusado de TRAICIÓN y fans de Samahara Lobatón lo destruyen
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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