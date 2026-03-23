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Tras salir de ‘La Granja VIP’ Celine Aguirre pide disculpas por indignante comentario contra ciudadanos de Chincha

Celine Aguirre salió de la Granja Vip para ser trasladada a una clínica local por una descompensación.

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    Tras salir de ‘La Granja VIP’ Celine Aguirre pide disculpas por indignante comentario contra ciudadanos de Chincha
    Tras salir de ‘La Granja VIP’ Celine Aguirre PIDE DISCULPAS por indignante comentario contra ciudadanos de CHINCHA: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Panamericana
    Tras salir de ‘La Granja VIP’ Celine Aguirre pide disculpas por indignante comentario contra ciudadanos de Chincha

    La actriz peruana Celine Aguirre se encuentra en el ojo de la tormenta después de realizar un ofensivo comentario en contra de los ciudadanos de Chincha. Todo ocurrió durante su participación en el reality ‘La Granja VIP’.

    Tras dar estas indignantes palabras, la producción decidió cancelar la transmisión de manera abrupta. En cuanto el programa regresó a transmitirse, el participante Miguel Vergara indicó que Aguirre había sido traslada a la clínica. Sin embargo; nada se dijo sobre las palabras hasta que la misma actriz compartió un comunicado en su cuenta de Instagram.

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    PUEDES MIRAR: Celine Aguirre realiza OFENSIVO comentario contra ciudadanos de CHINCHA y CANCELAN la transmisión

    Celine Aguirre pide disculpas por indignante comentario contra ciudadanos de Chincha

    La actriz Celine Aguirre, tras salir de manera intempestiva del reality y realizar el indignante comentario, decidió disculparse en sus redes sociales: “Quiero disculparme pública y sinceramente por un comentario que hice recientemente y que ha herido a muchas personas, especialmente a la gente de Chincha.”, empezó diciendo.

    Fuente: Instagram Celine Aguirre
    Fuente: Instagram Celine Aguirre

    “No fue mi intención ofender ni falta el respeto; sin embargo, entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad. Estoy escuchando aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo. Gracias a quienes me lo han hecho ver con respeto”.

    De esa manera, Aguirre pidió disculpas por sus palabras contra las personas que viven en Chincha.

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Tras salir de ‘La Granja VIP’ Celine Aguirre pide disculpas por indignante comentario contra ciudadanos de Chincha
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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