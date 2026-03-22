Celine Aguirre realiza OFENSIVO comentario contra ciudadanos de CHINCHA y CANCELAN la transmisión

El reality La Granja VIP ya tuvo a su primer eliminado, 'La Mackyna', pero ahora enfrenta una fuerte controversia tras un comentario de la actriz Celine Aguirre, quien protagonizó un momento considerado racista mientras hablaba sobre Chincha frente a sus compañeros.

La polémica surgió durante una reciente transmisión emitida por YouTube, donde el programa de Panamericana Televisión dejó al descubierto las declaraciones de la participante. Todo ocurrió en medio de una conversación grupal, en la que los concursantes buscan mostrarse auténticos y ganarse el respaldo del público para llevarse el premio de 100 mil soles.

Aunque Aguirre no había estado previamente envuelta en escándalos, esta vez generó indignación al referirse, en tono de burla, a los habitantes de Chincha y sus costumbres alimenticias, tras participar en un juego de charadas. “¿Dijeron Chincha en algún momento? ¿Dijeron gato? Porque los negros comen gato, con todo respeto”, expresó entre risas, desatando críticas por el carácter discriminatorio del comentario.

La reacción de la producción también llamó la atención, ya que, pese a que el reality se transmite de forma continua las 24 horas, se optó por cortar la señal en vivo y reemplazar la escena con una imagen promocional del programa.