Samahara Lobatón confiesa que Bryan Torres sí la agredió y explica por qué no denunció

Samahara Lobatón tuvo una conversación con Mark Vito, en donde le explica que su expareja y padre de sus hijos, Bryan Torres sí la agredió físicamente y que ella no realizó ninguna denuncia porque no desea que sus hijos pierdan a su padre: "Yo no voy a ser la culpable de que su papá esté preso". Causando el asombro del exesposo de Keiko Fujimori, quien le hace hincapié respondiéndole que ella no tiene la culpa de nada.