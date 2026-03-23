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    Querido youtuber QUEDA EN SHOCK al descubrir que fue AMANTE de un famoso futbolista
    Samahara Lobatón CONFIESA que Bryan Torres sí la AGR3DIÓ y explica por qué no denunció:
    Samahara Lobatón CONFIESA que Bryan Torres sí la AGR3DIÓ y explica por qué no denunció: | Fuente: Panamericana / Difusión
    Entretenimiento

    Samahara Lobatón confiesa que Bryan Torres sí la agredió y explica por qué no denunció

    Samahara Lobatón tuvo una conversación con Mark Vito, en donde le explica que su expareja y padre de sus hijos, Bryan Torres sí la agredió físicamente y que ella no realizó ninguna denuncia porque no desea que sus hijos pierdan a su padre: "Yo no voy a ser la culpable de que su papá esté preso". Causando el asombro del exesposo de Keiko Fujimori, quien le hace hincapié respondiéndole que ella no tiene la culpa de nada.

    lunes 23 de marzo del 2026
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    Samahara Lobatón confiesa que Bryan Torres sí la agredió y explica por qué no denunció

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