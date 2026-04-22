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Exabogado de Magaly Medina se defiende ante denuncia por representar a Yahaira Plasencia: “No he violado ninguna norma”

Iván Paredes alerta sobre los límites de la libertad de opinión y respalda las acciones legales de Marisol y Yahaira Plasencia.

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    Exabogado de Magaly Medina se defiende ante denuncia por representar a Yahaira Plasencia: “No he violado ninguna norma”
    Ivan Paredes contra Magaly Medina
    Exabogado de Magaly Medina se defiende ante denuncia por representar a Yahaira Plasencia: “No he violado ninguna norma”

    La disputa entre la conductora Magaly Medina y su exabogado ha subido de tono y ahora se traslada al ámbito ético y profesional.

    En medio de cuestionamientos públicos y la advertencia de una posible denuncia ante el Colegio de Abogados, el letrado Iván Paredes decidió pronunciarse y sustentar su postura con argumentos legales, con el objetivo de desmentir lo que considera una interpretación equivocada del código de ética.

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    El origen del conflicto con Magaly Medina

    La controversia se inició cuando Magaly Medina anunció que denunciaría a su exdefensor ante el Colegio de Abogados por una presunta falta ética. ¿La razón? El abogado actualmente representa a figuras como Yahaira Plasencia y Marisol, quienes han emprendido acciones legales contra la popular “Urraca”.

    Frente a ello, Paredes fue claro al señalar que no ha cometido ninguna infracción. Explicó que el punto clave es técnico: no existió un proceso previo entre sus actuales clientas y su antigua patrocinada.

    “Sí, dice que me va a denunciar en el Colegio de Abogados porque fui su abogado, pero el código de ética no sanciona al abogado que patrocina a otra persona que no haya tenido algún proceso con su primer cliente. Como en el caso de Yahaira, nunca tuvieron juicio de por medio entre ellas en la que yo patrociné a Magaly”, sostuvo a Trome.

    ¿Existe conflicto de intereses?

    Otro punto central del debate es el supuesto conflicto de intereses. Sin embargo, el abogado insiste en que no aplica en este caso. Según indicó, antes de asumir la defensa de sus nuevas representadas, revisó detalladamente la normativa vigente.

    “Claro, cuando asumí el caso lo primero que hice fue ver el código de ética si había algún impedimento y no lo hay. Existe impedimento si soy abogado de uno de los que la ha denunciado, es decir si fuera abogado de Farfán, Porcella, Luis Cáceres, Carlos Zambrano quienes tuvieron juicios con la señora Magaly, y Yahaira y Marisol nunca tuvieron juicios contra ella. Así que sí puedo ser abogado de ellas”, explicó al medio citado.

    Para Paredes, el criterio es claro: solo hay impedimento si existe una relación previa directa dentro de un mismo proceso judicial, algo que —según enfatiza— no ocurrió en este caso.

    La defensa de Marisol y la denuncia por discriminación

    El caso también involucra a Marisol, conocida como “La Faraona”. El abogado confirmó que la representa y que ya iniciaron acciones legales contra la conductora.

    “Sí, soy abogado de Marisol, ya le enviamos carta notarial y Magaly también habló de eso en su programa. Lo de Marisol es por delito de discriminación”, afirmó.

    Este nuevo frente surge a raíz de un reportaje televisivo en el que, según la defensa, se habrían emitido comentarios ofensivos hacia la artista. Para el letrado, este punto es clave porque reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exabogado de Magaly Medina se defiende ante denuncia por representar a Yahaira Plasencia: “No he violado ninguna norma”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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