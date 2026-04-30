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Samahara Lobatón EXPONE a su madre de organizar fiestas en casa de Farfán que le dejó a sus hijos: "Nos olvimos millonarias"

Samahara Lobatón sorprendió al revelar cómo Melissa Klug organizó fiestas en la casa de Jefferson Farfán y contó detalles inéditos sobre esa etapa.

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    Samahara Lobatón EXPONE a su madre de organizar fiestas en casa de Farfán que le dejó a sus hijos: "Nos olvimos millonarias"
    Samahara Lobatón contó anécdotas sobre su madre y la relación con Jefferson Farfán. | Composición Wapa
    Samahara Lobatón EXPONE a su madre de organizar fiestas en casa de Farfán que le dejó a sus hijos: "Nos olvimos millonarias"

    Samahara Lobatón volvió a generar revuelo mediático tras compartir en televisión una historia personal que terminó dejando a Melissa Klug en una posición inesperada. Durante una conversación relajada con Shirley Arica y Pablo Heredia en 'La granja VIP Perú', la influencer recordó una etapa de su adolescencia vinculada a la vivienda que Jefferson Farfán dejó para sus hijos, y sus declaraciones no tardaron en encender la polémica.

    Lo que comenzó como una anécdota divertida terminó revelando detalles sobre reuniones privadas, ingresos económicos y decisiones familiares que sorprendieron a más de uno.

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    El “búnker” de Jefferson Farfán, fiestas privadas y una confesión sin filtros

    Samahara recordó que, tras la separación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán, su madre permaneció durante un tiempo en la propiedad, una casa que, según contó, tenía una infraestructura poco convencional.

    “Mi vieja siempre ha sido de la ptm. Cuando ella se separa de Jefferson, la casa tenía una discoteca en el subterráneo. En algún momento de la vida, ella se separa de él y mi vieja se queda con la casa por un año”.

    Fue en ese contexto que, según su propio relato, surgió una idea que terminó siendo muy rentable: organizar fiestas privadas aprovechando el espacio.

    “Estaban de moda los ‘privados’ cuando éramos chibolos. Entonces, le digo: ‘mamá, tengo un plan, qué te parece si hacemos fiestas en las noches los viernes o sábados y cobramos entradas. Millonarias nos volvimos”.

    La frase, dicha entre risas, captó rápidamente la atención por la magnitud de lo narrado y por involucrar directamente a Melissa Klug en esa dinámica.

    Detalles polémicos sobre el rol de su hermano en las reuniones

    Uno de los momentos más delicados llegó cuando Samahara mencionó que uno de los hijos de Melissa con Farfán habría participado activamente en esas celebraciones siendo aún menor de edad.

    Según su versión, el adolescente colaboraba preparando bebidas dentro del conocido espacio.

    “Hacíamos cag… tras cag... Tanto se emborrachaban nuestros amigos que rompían los espejos del baño, el water”.

    La confesión generó controversia no solo por el tipo de fiestas descritas, sino también por el nivel de exposición de situaciones familiares privadas.

    Del escándalo a la emoción: Samahara y su promesa si gana 'La granja VIP'

    Más allá de la polémica, Samahara también mostró una faceta mucho más sensible durante la reciente gala de eliminación del reality.

    Nominada junto a Pamela López y Pati Lorena, fue consultada por Ethel Pozo sobre el destino que tendría el premio de S/100.000 si lograra ganar la competencia.

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    Conmovida, respondió que su principal motivación son sus hijos.

    “Me los voy a llevar al crucero de Disney, esa es mi promesa para ellos”.

    Así, entre confesiones explosivas sobre su pasado y promesas cargadas de emoción hacia su familia, Samahara Lobatón volvió a posicionarse como una de las figuras más comentadas del espectáculo peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón EXPONE a su madre de organizar fiestas en casa de Farfán que le dejó a sus hijos: "Nos olvimos millonarias"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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