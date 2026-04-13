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Ocio - ¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026? Revisa la fecha clave de las elecciones presidenciales

Adriano, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, votó por primera vez en las Elecciones 2026 | FOTO

El hijo mayor de Jefferson Farfán vivió su primera votación en las Elecciones 2026, acompañado de su familia en una jornada especial.

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    Adriano, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, votó por primera vez en las Elecciones 2026 | FOTO
    Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán, votó por primera vez en las Elecciones 2026. | Composición Wapa | Instagram
    Adriano, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, votó por primera vez en las Elecciones 2026 | FOTO

    La jornada de las Elecciones Generales 2026 quedará en la memoria de miles de jóvenes peruanos que acudieron a votar por primera vez. Entre ellos, destacó Adriano Farfán Klug, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, quien vivió este importante momento acompañado de su familia, marcando así su ingreso oficial a la vida ciudadana.

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    Gianella Marquina, hermana mayor, captó el primer voto de Adriano Farfán Klug

    Adriano, quien cumplió 18 años el pasado 12 de febrero, llegó temprano a su local de votación junto a sus hermanas Melissa Lobatón y Gianella Marquina. La escena fue captada y difundida en redes sociales por Gianella, quien escribió en Instagram: ‘Adriano también votó’, acompañando el mensaje con imágenes del joven depositando su cédula en el ánfora. La compañía de sus hermanas y el entorno familiar resaltaron el valor personal y cívico de este momento para la familia Klug-Farfán.

    Adriano Farfán Klug, votó por primera vez en las Elecciones 2026
    Adriano Farfán Klug, votó por primera vez en las Elecciones 2026

    La mayoría de edad de Adriano Farfán Klug marcó no solo una nueva etapa en su vida personal, sino también su debut como ciudadano al participar por primera vez en unas elecciones generales. El joven, reconocido como el hijo mayor de una de las exparejas más mediáticas del país, asumió con compromiso y entusiasmo su derecho al voto. Durante la jornada, su hermana Gianella Marquina compartió en redes diversos momentos junto a sus hermanos y su sobrino Asael, evidenciando un ambiente de unión familiar.

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    Jefferson Farfán bota la casa por la ventana y le regala lujoso auto a su hijo Adriano

    El 12 de febrero de 2025, el exfutbolista Jefferson Farfán volvió a mostrar su faceta más cariñosa al sorprender a su hijo Adriano con un espectacular regalo de cumpleaños. Con tan solo 17 años, el joven recibió un lujoso automóvil BMW, reflejo de la confianza de su padre. La ‘Foquita’ compartió el emotivo instante en sus redes sociales, evidenciando el amor y orgullo que siente por él.

    “Feliz cumpleaños, hijo querido. Estoy muy orgulloso de la persona increíble que eres: Noble, inteligente y con un gran espíritu. No hay límites para ti y sé que con tu esfuerzo y determinación lograrás todo lo que sueñas. Ser tu padre es el mayor regalo de mi vida y celebro tu día con alegría y gratitud”, se lee al inicio del mensaje.

    SOBRE EL AUTOR:
    Adriano, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, votó por primera vez en las Elecciones 2026 | FOTO
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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