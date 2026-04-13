Magaly Medina, como miles de peruanos, acudió a votar en las Elecciones 2026. Al retirarse del centro educativo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se detuvo para conversar con la prensa sobre la jornada electoral. Sin embargo, el momento se vio interrumpido cuando un trabajador de la ONPE intentó frenar sus declaraciones, pese a que ya se encontraba fuera del local de votación.

Magaly Medina molesta con la ONPE tras votación

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no guardó silencio y respondió al trabajador, dejando en claro que no estaba incumpliendo ninguna norma. En ese contexto, también cuestionó el desempeño de la ONPE durante la jornada, recordando las demoras registradas en la instalación de mesas por la falta de material electoral.

“Ay, por favor, la ONPE, con lo mal que ha trabajado hoy día, no debería decirnos nada”, indicó Magaly Medina frente al personal y defendió su derecho a hablar con la prensa.

A lo largo del día, diversos locales de votación reportaron retrasos debido a inconvenientes con el material electoral, situación que la periodista utilizó para enfatizar la necesidad de exigir mayor eficiencia y transparencia a las autoridades encargadas del proceso.

Asimismo, la comunicadora se pronunció sobre el rumbo del país y la importancia de generar cambios. “Tiene que haber un cambio, definitivamente, y ojalá escojamos bien pues. El país está lleno de corruptos, por eso no avanzamos”, sostuvo en declaraciones a Trome.

En cuanto a una eventual participación en política, fue clara al descartar esa posibilidad por ahora. “No me interesa. No hay que decir: ‘de esta agua no hay que beber’, pero no por ahora no. Tengo estrés con el programa para estresarme por un país”, aseguró.