El reportero de Magaly Medina fue designado como presidente de mesa e indicó que no pudo iniciar la instalación debido a la ausencia de implementos necesarios.

Reportero de Magaly Medina expone situación en centro de votación | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram - Andina

Reportero de Magaly Medina expone situación en centro de votación | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram - Andina

El reportero Gianfranco Pérez, uno de los llamados “urracos” del programa de Magaly Medina, protagonizó un momento inesperado este domingo 12 de abril mientras cumplía su rol como miembro de mesa en la Universidad Ricardo Palma, en el marco de las Elecciones Generales de Perú 2026.

El comunicador acudió al centro de votación desde tempranas horas para ejercer su función ciudadana. Sin embargo, la jornada empezó con complicaciones que él mismo decidió hacer públicas a través de sus redes sociales.

‘Urraco’ denuncia retrasos en la instalación de mesa por falta de materiales

A través de historias en Instagram, Pérez relató que no pudo iniciar la instalación de la mesa de votación debido a que aún no contaban con todos los implementos necesarios, situación que atribuyó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El periodista explicó que fue designado como presidente de mesa y que llegó al local de votación a la hora establecida por el protocolo electoral. No obstante, se le indicó que debía esperar antes de ingresar mientras se resolvía la falta de material.

“No tenemos el material completo para empezar las elecciones. Para comenzar a instalar mi mesa. Yo soy presidente de mesa en estas elecciones, pero me han dicho que todavía no ingrese, que espere entre media hora a una hora”, sostuvo en un video dirigido a quienes siguen su trabajo.

Según detalló, el objetivo era que las mesas estuvieran completamente operativas desde las 7.00 a. m., pero el retraso hacía imposible cumplir con ese horario.

“A las siete ya debería estar instalada mi mesa, porque la ONPE no ha enviado los materiales correspondientes. Seis de la mañana y no se puede empezar la instalación. Por ende, mi mesa a las ocho no va a estar instalada”, comentó el reportero.

Ante el inconveniente, el integrante del equipo televisivo también expresó su incomodidad y lanzó una crítica irónica hacia la organización del proceso electoral.

“¿Qué tal coordinación, ONPE? Chévere”, comentó con ironía, dejando ver el fastidio que la demora generó tanto en los miembros de mesa como en los ciudadanos que acudían al lugar para emitir su voto.

Reportero aconseja a votantes no acudir temprano ante retraso en la mesa

En un nuevo reporte difundido a través de sus redes sociales, el periodista sugirió a los ciudadanos asignados a su mesa que evitaran acercarse en las primeras horas de la mañana, ya que la instalación aún no se había concretado y el inicio de la votación seguía sin una hora definida.

Pérez explicó que, debido a la falta de materiales, la jornada electoral en esa mesa se encontraba completamente paralizada. Con el objetivo de prevenir incomodidades o largas esperas, recomendó a los electores tomarse el tiempo con calma antes de acudir al centro de votación.